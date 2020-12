Un nombre croissant de législateurs américains des deux parties, parmi lesquels Ted Cruz et Ilhan Omar, visent des collègues qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus, certains faisant valoir qu’ils ont inutilement coupé devant les groupes les plus à risque.

Le sénateur Cruz (R-Texas) a été le dernier législateur à abandonner le vaccin jusqu’à ce que des populations plus vulnérables y aient accès, tweetant lundi soir que bien qu’il ait l’intention de recevoir le vaccin, il le ferait «Attendez que les aînés et les travailleurs de première ligne aient la possibilité d’en profiter en premier», alors même que d’autres législateurs font la queue pour prendre l’une des nouvelles vaccinations avant le grand public.

Je suis profondément reconnaissant aux médecins et aux scientifiques qui ont développé un vaccin Covid si rapidement. J’ai l’intention de me faire vacciner. Mais, parce que je suis en bonne santé et relativement jeune, je vais attendre que les personnes âgées et les travailleurs de première ligne aient l’occasion de profiter en premier. #Nous y parviendrons – Ted Cruz (@tedcruz) 22 décembre 2020

La déclaration de Cruz est intervenue quelques heures après que le sénateur du Kentucky et son compatriote républicain Rand Paul ont distingué le pilier progressiste Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) pour avoir pris la photo la semaine dernière – diffusée en direct sur Instagram – en disant que «Toute personne jeune et en bonne santé» devrait être « Parmi les derniers » prendre le vaccin, « Pas le premier. » Paul a également promis de permettre aux groupes à haut risque de le devancer, arguant qu’il était déjà immunisé contre le virus après avoir contracté Covid-19 plus tôt cette année.

Ocasio-Cortez, 31 ans, a rapidement riposté au sénateur, accusant son parti de «Miner la confiance du public dans la science» et insistant sur le fait que « Dirigeants [should] montrer que nous ne demanderons pas aux autres de faire quelque chose que nous ne ferions pas nous-mêmes.

Gee, peut-être que si le GOP n’avait pas passé autant de temps à saper la confiance du public dans la science, les masques et le COVID lui-même, je n’aurais pas à peser les conséquences potentielles des fausses informations de ce qui se passerait si les dirigeants exhortaient les gens à prendre un nouveau vaccin qui nous ne nous prenions pas! & @ moi la prochaine fois https://t.co/roMnvkyvoT – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 21 décembre 2020

Les républicains ne sont pas les seuls à sonner l’alarme sur l’ordre hiérarchique des vaccins, cependant, l’allié d’Ocasio-Cortez, Ilhan Omar (Minnesota), se joignant à la mêlée dimanche. Membre de la « Squad » progressiste aux côtés d’Ocasio-Cortez, Omar a déclaré que c’était « inquiétant » pour voir d’autres représentants obtenir le jab «Alors que la plupart des travailleurs de première ligne, âgés et infirmes de nos districts» continue d’attendre. Elle n’a cité aucun législateur par son nom.

«Nous ne sommes pas plus importants alors [sic] les travailleurs de première ligne, les enseignants, etc. qui font des sacrifices tous les jours », Omar a tweeté lorsqu’on lui a demandé si les membres du Congrès étaient d’abord vaccinés en raison de «Leur âge ou leur importance.»

Cela aurait du sens si c’était l’âge, mais malheureusement c’est important et c’est honteux…. C’est pourquoi je ne le prendrai pas. Les gens qui en ont le plus besoin devraient l’obtenir. Arrêt complet.

Il est maintenant clair que nous n’avons pas assez de vaccins pour tout le monde et qu’il y a une pénurie d’approvisionnement, nous devons donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin. C’est pourquoi il est troublant de voir les membres être les premiers à se faire vacciner pendant que la plupart des travailleurs de première ligne, âgés et infirmes de nos districts, attendent. https://t.co/YGcL4jO1Li – Ilhan Omar (@IlhanMN) 20 décembre 2020

Cela aurait du sens si c’était l’âge, mais malheureusement c’est important et c’est honteux. Nous ne sommes pas plus importants que les travailleurs de première ligne, les enseignants, etc. qui font des sacrifices tous les jours. C’est pourquoi je ne le prendrai pas. Les gens qui en ont le plus besoin devraient l’obtenir. Arrêt complet. https://t.co/JQgMftm5wX – Ilhan Omar (@IlhanMN) 20 décembre 2020

La députée démocrate sortante Tulsi Gabbard (Hawaï) s’est également engagée à «Être solidaire» avec les personnes âgées et renoncez au coup elle-même. Dans une série de tweets lundi matin, elle a excorié les responsables de la santé américains comme « sans coeur » et « arrogant » pour donner la priorité à des millions de « en bonne santé » travailleurs essentiels plus « nos grands-parents. »

«J’avais prévu de me faire vacciner, mais je serai désormais solidaire de nos aînés en ne le faisant pas avant qu’ils ne le puissent». elle a dit.

J’exhorte mes collègues de moins de 65 ans et en bonne santé à se joindre à moi.

Aussi sur rt.com Tulsi Gabbard rompt avec d’autres législateurs, ne prendra pas le vaccin Covid-19 tant que les personnes âgées ne l’auront pas, fait exploser les « bureaucrates sans cœur » du CDC

Malgré les objections vocales de ces derniers jours, une litanie de politiciens ont obtenu un accès anticipé aux nouveaux vaccins, notamment le président élu Joe Biden et le vice-président Mike Pence. Avec Ocasio-Cortez de l’autre côté de l’allée, le sénateur Marco Rubio de Floride a utilisé sa vaccination pour promouvoir la confiance du public dans les coups, insistant sur le fait qu’ils sont «Sûr et efficace.» Rubio, lui aussi, a été critiqué pour le déménagement, avec certains internautes argumentant le sénateur de 49 ans a « Aucun risque connu » au virus et aurait dû conserver sa dose pour quelqu’un dans une catégorie plus vulnérable.

Vous avez reçu le vaccin avant les agents de santé, les premiers intervenants et les enseignants. C’est absolument odieux et montre à quel point vous êtes égoïste, Marco. Putain d’hypocrite. – Andrew Goss 👊USAF👊 (@ Goss30Goss) 20 décembre 2020

Alors que Rubio et d’autres législateurs ont été sollicités pour recevoir le vaccin en premier en raison de «Continuité du gouvernement» les protocoles mis en place après les attentats du 11 septembre, qui n’ont guère contribué à étouffer les critiques de la législature. Après que le président de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé que les législateurs seraient parmi les premiers à se faire vacciner la semaine dernière, le représentant du GOP, Brian Mast (Floride), a exhorté le Congrès à «Arrêtez de se traiter comme une classe politique spéciale» dans une déclaration époustouflante, en ajoutant «Les dirigeants mangent en dernier.»

« Le Président Pelosi n’a apparemment jamais appris cette leçon – demander aux Américains d’attendre pour se faire vacciner pendant que le Congrès coupe la ligne est le contraire du leadership », il a dit.

Des f * ckers républicains qui ont passé les 8 derniers mois à politiser le virus corona, en disant à leurs électeurs de ne pas porter de masque, que c’est un canular … obtenir le vaccin avant les travailleurs de première ligne, les prestataires de soins de santé, les enseignants, etc. de! Lindsey Graham et Marco Rubio pic.twitter.com/9N1oB50yzq – Karamo (@Karamo) 20 décembre 2020

Le sénateur républicain Joni Ernst a également déclenché une tempête de controverse après annoncer sa vaccination sur Twitter ce week-end. Bien qu’elle ait dit que cela avait été fait à la demande du médecin de l’État, certains critiques l’ont fâchée pour l’avoir maltraitée. « influence » pour sauter la ligne, tandis que d’autres ont noté son opposition antérieure aux restrictions radicales contre les coronavirus imposées par divers gouvernements à travers les États-Unis, ainsi que son scepticisme à l’égard des chiffres officiels des décès.

Aussi sur rt.com Un sénateur de l’Iowa qui a mis en doute le profit de Covid-19 est excorié en ligne après avoir reçu la première dose de vaccin de l’État

