Le sénateur Rand Paul (R-KY) a déclaré qu’environ « un tiers » de tous les républicains quitteraient le parti si les sénateurs du GOP faisaient équipe avec les démocrates pour destituer le président Donald Trump alors que le président boiteux cherche à punir les 10 représentants républicains qui ont voté pour la destitution .

S’adressant à l’animatrice de Fox News Laura Ingraham vendredi, Paul a affirmé que les efforts pour destituer Trump après avoir incité la foule la semaine dernière étaient « purement partisans ».

« Je n’étais pas d’accord avec le combat qui a eu lieu la semaine dernière et j’ai voté contre l’annulation des élections », a déclaré Paul.

Mais en même temps, la destitution est une notion partisane et erronée. Mais si les républicains l’acceptent, cela détruira le parti. Un tiers des républicains quittera le parti.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré à ses collègues républicains que le procès de destitution du président Trump serait un « vote de conscience » – une absence de pression qui leur permettrait effectivement de voter coupable.

McConnell a déjà communiqué qu’il n’avait pas décidé lui-même de condamner Trump – à la suite d’informations faisant état de sa fureur après qu’une foule de MAGA ait saccagé le Capitole, avec une foule d’envahisseurs arrêtés à quelques pas du bureau de direction de McConnell.

« Son message à mon intention était que ce serait clairement un vote de conscience », a déclaré le sénateur républicain du Dakota du Nord, Kevin Cramer. «Il a toujours été respectueux des membres de cette façon.

Les leaders parlementaires ont également qualifié le vote de destitution de la Chambre cette semaine de « vote de conscience » – et 10 républicains, dont la présidente de la Conférence, Liz Cheney, ont rejoint les démocrates, avec 232 voix pour destituer Trump.

Au Sénat, les démocrates auraient besoin d’au moins 17 et peut-être 18 républicains pour condamner – ce qui oblige les sénateurs à peser leurs sentiments ainsi que les opinions de certains de leurs électeurs en colère – ou certains à ne pas se présenter du tout; la condamnation est à la majorité des deux tiers de ceux qui votent.

La dissension au sein du Parti républicain est si intense que Trump et ses fidèles partisans se préparent déjà à défier ceux qui osent se joindre aux efforts de destitution.

Quelques instants seulement après qu’il soit devenu le premier président de l’histoire des États-Unis à être destitué deux fois, Trump a convoqué ses conseillers et a exigé qu’ils fournissent des informations sur les 10 républicains qui ont voté contre lui.

Le président boiteux voulait savoir s’il n’avait jamais fait quoi que ce soit pour l’un des politiciens qui avaient voté en faveur de la destitution, ont déclaré des sources proches du dossier au Wall Street Journal.

Après avoir dirigé la deuxième mise en accusation du président Donald Trump cette semaine, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, tient une conférence de presse au Capitole vendredi

10 républicains, dont la présidente de la conférence, Liz Cheney (à gauche), ont rejoint les démocrates, avec 232 votants pour destituer Trump.

Trump et son loyaliste ont critiqué ceux qui étaient prêts à se retourner contre le président, sélectionnant des membres de l’extrême droite pour potentiellement contester les différents individus lors de leurs primaires dans deux ans.

Trump a spécifiquement ciblé deux dirigeants du GOP de premier plan: John Thune, un sénateur du Dakota du Sud et le deuxième républicain du Sénat le plus haut gradé, et la représentante Liz Cheney (R-WY), la troisième républicaine de la Chambre.

« Je soupçonne que nous verrons une grande partie de cette activité dans les deux prochaines années pour certains de nos membres, y compris moi-même », a déclaré Thune au New York Times. Il a ajouté que lui et d’autres devraient «jouer la main qui vous est distribuée».

Les commentaires de Paul et McConnell sur la destitution interviennent alors que la police du Capitole a confirmé qu’elle enquêtait sur les allégations selon lesquelles le républicain aurait donné à certains des partisans fanatiques des visites de reconnaissance du Capitole la veille de l’émeute.

Un rapport de renseignement interne de la police du Capitole publié trois jours avant l’émeute du 6 janvier a averti que le «Congrès lui-même» pourrait être la cible des manifestants de la MAGA.

Les troupes de la Garde nationale se rassemblent à l’extérieur du Capitole américain le 16 janvier

Les travailleurs ont installé la scène à l’extérieur du Capitole américain avant l’inauguration du président élu américain Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris le 16 janvier

Le rapport a noté que les partisans de Trump voyaient le 6 janvier – le jour où la victoire de Biden à l’université électorale serait certifiée par le Congrès – « comme la dernière occasion d’annuler les résultats de l’élection présidentielle ».

« Ce sentiment de désespoir et de déception peut inciter davantage à devenir violent », prévient le rapport. Il a ajouté que les cibles potentielles des émeutiers n’étaient «pas nécessairement les contre-manifestants comme ils l’étaient auparavant, mais plutôt le Congrès lui-même».

Pendant ce temps, la police du Capitole a confirmé vendredi qu’elle enquêtait sur les allégations de membres démocrates du Congrès selon lesquelles des membres républicains du Congrès avaient organisé des visites de reconnaissance des partisans de Trump dans le Capitole la veille de l’émeute meurtrière du 6 janvier.

Une semaine et demie après l’émeute, cependant, la Garde nationale a maintenant une présence majeure à Washington, DC, car des barrières de barbelés ont été installées autour du bâtiment du Capitole, tandis que des barrages routiers ont également été mis en place.

Des membres de la Garde nationale sécurisent la zone près du Capitole pour une éventuelle manifestation avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

L’armée américaine a confirmé vendredi que jusqu’à 25000 soldats de la Garde nationale seraient à Washington, DC, en préparation de l’inauguration de Biden la semaine prochaine

Les forces armées seront là pour soutenir « la mission fédérale d’application de la loi et les préparatifs de sécurité » lors de l’inauguration, pour aider à protéger le Capitole, selon The Hill

Le grand nombre de membres armés de la Garde nationale envoyés à Washington intervient alors que les forces de l’ordre craignent la menace de violence extrémiste à travers le pays.

Le FBI a reçu des informations selon lesquelles des « manifestations armées » sont prévues au Capitole et dans les 50 capitales d’État en réponse à l’inauguration de Biden, selon un document interne obtenu par CNN.

Les troupes de la Garde nationale montent la garde à la ligne de clôture autour du bâtiment du Capitole américain à Washington

Samedi, des membres de la Garde nationale ont pu être vus en train d’arrêter des voitures sur la route et de parler avec des conducteurs avant de les laisser passer. Des gardes ont également été vus patrouiller sur le terrain du Capitole, tout en occupant des positions à l’extérieur de sa clôture

Le document indiquait que les manifestations armées devaient avoir lieu du 16 janvier au 20 janvier au moins dans les capitales des États et à Washington du 17 janvier au 20 janvier, selon CNN.

Les autorités fédérales seraient en train de suivre des dizaines de personnes qui seraient considérées comme faisant part de leurs préoccupations concernant la violence qui pourrait se rendre à Washington pour l’inauguration, ont déclaré des sources à l’agence de presse. Les responsables de la sécurité seraient également préoccupés par les voitures qui pourraient être utilisées pour enfreindre la sécurité.

Les gens passent par un point de contrôle de sécurité à DC