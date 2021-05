Le sénateur Rand Paul, le faucon du déficit le plus fervent du Congrès, a averti que les États-Unis sont sur le point d’imploser financièrement s’ils continuent à dépenser des sommes ridicules pour étudier le sexe des cailles, tout en empruntant à l’État qu’ils considèrent comme un rival.

Vendredi, Paul s’est attaqué aux dépenses extravagantes de Washington, suggérant que si les États-Unis ne mettaient pas un terme à leur dépendance à l’impression d’argent et à l’emprunt, le marché était susceptible de s’auto-corriger et de laisser les Américains trimballer des brouettes pleines d’argent sans valeur, tout cela parce que leur pays avait gaspillé son argent à étudier les tenants et les aboutissants du comportement d’animaux obscurs, ou si des selfies souriants rendaient le preneur de photos heureux, ou d’autres hypothèses d’une utilité douteuse.

Le NIH a dépensé plus de 800 000 $ pour étudier si les cailles japonaises sont plus sexuellement libertines avec la cocaïne. Je pense que nous aurions pu simplement sonder le public… et bien sûr découvrir qu’ils le sont… pic.twitter.com/lZYlRbyuun – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 25 mai 2021

Non seulement le pays était endetté de 28 000 milliards de dollars, mais il n’y avait aucune raison légitime – selon Paul – de dépenser de l’argent sur des projets loufoques comme comprendre pourquoi les lézards « se dandiner» lorsqu’ils marchent ou les mots exacts utilisés par l’astronaute américain Neil Armstrong lorsqu’il a fait sa déclaration historique lors de son atterrissage sur la Lune.

Quand est venu le temps des demandes de budget annuel, a expliqué Paul, soutenu par une affiche mémorable d’une étude des National Institutes of Health intitulée « Cocaïne et habitudes sexuelles à risque des cailles – 356 933,14 $», les chercheurs se sont concentrés sur un sujet et appellent tous leurs amis à encaisser des faveurs. Amateurs de cocaïne et de cailles au rendez-vous, le chercheur principal présenterait le soutien de ses pairs comme la preuve que la dernière étude sur le sexe des cailles et la cocaïne obtiendrait autant d’argent qu’elle demandait, soulignant que les budgets n’évoluaient que dans un sens – vers le haut.

Alors que Paul a déjà déployé l’affiche de la caille, la connexion est légitime. Les National Institutes of Health étaient l’agence mère à la fois pour la recherche sur le gain de fonction de Fauci et pour l’étude des orgies de cailles induites par la drogue.

356 000 $ sur la cocaïne et les habitudes sexuelles à risque des cailles. C’est pourquoi je déteste le gouvernement et Stan Rand Paul, parce qu’il pointe cette merde. Quelqu’un défend cette étude et cet argent dépensé. Je supplie de l’entendre. – juin (@junebotprolly) 28 mai 2021

Ont-ils fait un tout petit disco pour que les cailles puissent y descendre ? Les ont-ils vêtus de chemises en soie et de chaînes en or ? – Heywood Floyd (@HeywoodFloyd10) 25 mai 2021

Alors que beaucoup étaient indignés – ou du moins amusés – d’entendre où allait l’argent de leurs contribuables…

… Les ennemis de Paul se sont présentés pour dénoncer l’étude caille/coca comme une dissertation malhonnête.

Tous ceux d’entre nous qui se soucient de la science + qui font de la recherche financée par des fonds publics devraient être préoccupés par ces tactiques. Notre inimitié ne doit pas être uniquement dirigée contre R@nd P*ul et ses semblables. Notre énergie doit être dirigée vers le public, en lui montrant à quel point la science est importante. https://t.co/J60DDhJLqK – kim yi dionne (elle) (@dadakim) 28 mai 2021

D’autres ont défendu l’utilisation de l’argent des contribuables pour étudier les cailles cokéfiées.

Mais c’est mieux que de commencer des guerres, non ? Bien que certains se soient plaints de l’éthique de gaspiller le « Bon produit » sur la caille.

Si le principal reproche de Rand Paul concerne les obstacles à la recherche sur des sujets humains, je suis avec lui. Ne gaspillez pas les bonnes choses sur les cailles. Il y a beaucoup de pré-médecins qui seraient plus qu’heureux de faire du bénévolat. – Samuel Hammond (@hamandcheese) 28 mai 2021

Payés par les National Institutes of Health avec de l’argent qui aurait pu guérir la maladie, les cailles cokéfiées ne représentent que des déchets du gouvernement selon Paul. Mais le NIH aurait également payé pour la recherche de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris en Chine après que les Centers for Disease Control ont interdit au NIH de mener cette recherche – une dépense beaucoup moins inoffensive qui était, comme les cailles néanmoins, payée par le contribuable. Lorsque la recherche sur le gain de fonction a été autorisée à retourner aux États-Unis en décembre 2017, ce n’est qu’après que le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, aurait fait entrer l’argent des contribuables à l’étranger pour poursuivre la recherche très importante à Wuhan, en Chine. Lorsque Paul a confronté Fauci à cette allégation plus tôt en mai, Fauci a nié que la recherche sur le gain de fonction était impliquée ou que le NIH avait jamais financé le laboratoire de Wuhan. Il a cependant admis plus tard avoir financé EcoHealth Alliance – un groupe qui s’associe à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.





Le Dr Fauci a fait une volte-face surprise au début du mois pour savoir si le nouveau coronavirus avait émergé d’un marché humide de Wuhan – l’hypothèse initiale, mais avec laquelle de nombreux experts ont trouvé à redire – ou s’il avait fui d’un laboratoire. Alors qu’il avait longtemps insisté sur le marché humide, il a soudainement commencé à suggérer aux États-Unis d’enquêter sur la théorie des fuites de laboratoire, soutenue par l’ancien président Donald Trump.

Le brusque changement de « officiel« L’opinion était si choquante que Facebook a dû changer sa définition de la réalité basée sur la censure, mettant fin à sa pratique de supprimer les messages faisant valoir que le coronavirus avait effectivement fui d’un laboratoire à Wuhan. Certains éléments de haut rang à Pékin ont également renouvelé leurs affirmations selon lesquelles le coronavirus avait été amené à Wuhan par l’armée américaine, peut-être lors des Jeux mondiaux militaires, qui se sont tenus en octobre 2019.

