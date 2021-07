Rand Paul fera un « renvoi criminel » au ministère de la Justice après avoir accusé Fauci de « mentir au Congrès » concernant la recherche sur les virus de gain de fonction

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) demande aux procureurs fédéraux de tenir le Dr Anthony Fauci responsable de s’être prétendument parjuré lors d’un témoignage au Congrès sur le financement de recherches qui ont rendu un virus animal transmissible à l’homme.

« J’enverrai une lettre au ministère de la Justice (DOJ) demandant un renvoi criminel parce qu’il a menti au Congrès », Paul a déclaré mardi soir dans une interview à Fox News.

La déclaration est intervenue quelques heures après que Paul se soit battu avec Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, lors d’une audition enflammée du Sénat sur la pandémie de Covid-19. Fauci a nié avoir menti au Congrès lorsqu’il a déclaré en mai que les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis n’avaient jamais financé la soi-disant recherche sur les virus à gain de fonction à l’Institut chinois de virologie de Wuhan.

Paul a cité un article d’un scientifique de Wuhan sur la recherche sur les coronavirus de chauve-souris, financé par le NIH, et a noté qu’il avait été examiné par le biologiste du MIT Kevin Esvelt, qui a conclu que « certaines techniques utilisées par les chercheurs semblaient répondre à la définition du gain de fonction ».

Fauci a réitéré que la recherche n’était pas un gain de fonction, comme le NIH l’a également affirmé, et a dit à Paul, « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement, et je veux le dire officiellement. » Il a poursuivi en accusant le sénateur de mentir, affirmant que Paul suggérait que la recherche financée par le NIH a créé Covid-19. Paul a fait valoir que Fauci créait un homme de paille, soulignant à plusieurs reprises qu’il ne disait pas que les virus en question avaient causé la pandémie.





Mentir au Congrès est un crime passible de cinq ans de prison. Les renvois au DOJ par les membres du Congrès ne sont pas contraignants et ne mènent souvent à rien. Paul a fait valoir qu’il ne fait aucun doute que la recherche en question est la quintessence du gain de fonction.

« Nous avons des scientifiques qui s’aligneront par dizaines pour dire que la recherche qu’il finançait était un gain de fonction », le sénateur a dit à Fox. « Il fait cela parce qu’il a un intérêt personnel à brouiller les pistes et à couvrir sa connexion avec le laboratoire de Wuhan. » Il a ajouté que même s’il est prouvé que Covid-19 est originaire du laboratoire de Wuhan, Fauci est « mentir pour savoir s’il a financé ou non la recherche sur le gain de fonction, et oui, il devrait être puni. »





Richard Grenell, ancien directeur par intérim du renseignement national dans l’administration Trump, faisait partie des personnes convaincues de la culpabilité de Fauci, publiant une vidéo de la poignée de main de Fauci alors qu’il se faisait griller par Paul. « Il a été démasqué » dit Grenell. « Dr. Fauci n’a aucune crédibilité. Il a implosé et il a aggravé la situation.

Fauci a été décrit comme un héros de la pandémie par les politiciens démocrates et les médias grand public, malgré le revirement des directives sur le port du masque et d’autres recommandations. Paul a noté que Fauci contrôle des milliards de dollars de financement de la recherche et a affirmé que les scientifiques ont peur de dire quoi que ce soit de critique à son égard.

« Les gens ont une peur mortelle de lui » Paul a dit à Fox. « Les chercheurs ne le croiseront pas. Le croiser signifie que c’est le dernier argent que vous aurez jamais.

Il a également suggéré que Fauci obscurcissait la nature du travail effectué au laboratoire de Wuhan pour échapper à la responsabilité de son rôle dans de telles recherches et pour avoir précédemment défendu le gain de fonction en affirmant que les connaissances acquises valaient le risque de provoquer une pandémie. , ce qui, selon lui, serait peu probable.

« C’est juste un jugement terrible, et nous ne devrions pas laisser l’avenir de l’humanité à un seul bureaucrate », Paul a déclaré à l’animateur de podcast Brad Polumbo.

