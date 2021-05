Rand Paul et Anthony Fauci se disputent un complot sur l’origine du COVID-19

Le sénateur Rand Paul a entamé une autre dispute avec le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement américain, lors d’une nouvelle audience du Congrès mardi – cette fois sur des conjectures non prouvées sur l’origine du COVID-19.

Des théories ont circulé tout au long de la pandémie pour savoir si le COVID-19 a germé dans un laboratoire et a été accidentellement ou intentionnellement libéré, mais le consensus général parmi les scientifiques est que le virus dangereux se propage probablement naturellement en passant des animaux aux humains.

Cependant, Paul a insisté sur les spéculations selon lesquelles le virus pourrait provenir d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, alors qu’il interrogeait vivement Fauci – une cible de politiciens et d’experts conservateurs – lorsque le scientifique a comparu devant un comité du Sénat mardi matin.

« Dr Fauci, nous ne savons pas si la pandémie a commencé dans un laboratoire de Wuhan ou a évolué naturellement, mais nous devrions vouloir le savoir », a commencé Paul. « Trois millions de personnes sont mortes de cette pandémie, et cela devrait nous amener à explorer toutes les possibilités. »

«Au lieu de cela, les autorités gouvernementales – intéressées par la poursuite de la recherche sur le« gain de fonction »- disent qu’il n’y a rien à voir ici», a-t-il poursuivi. « La recherche sur le » gain de fonction « , comme vous le savez, transforme des virus animaux naturels pour infecter les humains. »

« Pour arriver à la vérité, le gouvernement américain devrait admettre que l’Institut de virologie de Wuhan expérimentait pour améliorer la capacité du coronavirus à infecter les humains », a déclaré le sénateur, faisant écho aux spéculations avancées dans les médias conservateurs.

Paul a affirmé que les instituts nationaux de la santé, pour lesquels travaille Fauci, ont financé la recherche sur le « gain de fonction » à l’Institut de virologie de Wuhan et a demandé à Fauci s’il soutenait toujours le financement des NIH pour ce laboratoire.

Fauci a repoussé, disant au républicain du Kentucky qu’il avait tort.

« Sénateur Paul, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes entièrement et complètement incorrect », lui a dit Fauci, et a poursuivi en disant que le NIH n’a pas financé la recherche sur le « gain de fonction » menée dans cet institut en Chine.

Fauci a défendu le financement par les NIH d’autres recherches sur les virus là-bas, citant l’épidémie de SRAS au début des années 2000 à l’origine des chauves-souris.

« Il aurait été irresponsable de notre part si nous n’avions pas enquêté sur les virus de la chauve-souris et la sérologie pour voir qui aurait pu être infecté en Chine », a déclaré Fauci.

Paul intervint: « Ou peut-être qu’il serait irresponsable de l’envoyer au gouvernement chinois auquel nous ne pourrions peut-être pas faire confiance avec ces connaissances et avec (ces) virus incroyablement dangereux. »

« Les scientifiques du gouvernement comme vous qui favorisent la recherche sur le » gain de fonction « … » Paul commença à continuer, avant que Fauci ne l’interrompe.

« Je ne suis pas favorable à la recherche sur le » gain de fonction « en Chine. Vous dites des choses qui ne sont pas correctes », a déclaré Fauci.

Paul a jeté une autre question, demandant à Fauci s’il disait catégoriquement que COVID-19 ne pouvait pas provenir d’un laboratoire, auquel Fauci – le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – a répondu:

« Je n’ai aucun compte rendu de ce que les Chinois ont pu faire, et je suis entièrement en faveur de toute enquête plus approfondie sur ce qui s’est passé en Chine. Cependant, je le répète encore: le NIH et le NIAID n’ont catégoriquement pas financé ‘gain recherche fonctionnelle à mener à l’Institut de virologie de Wuhan. »

Des questions subsistent sur les origines du COVID-19, également parfois appelé SARS-CoV-2, qui est le virus qui cause cette maladie. USA TODAY a rapporté en janvier:

«Le SRAS-CoV-2 partage 96% de son matériel génétique avec un échantillon de coronavirus prélevé en 2013 sur des fers à cheval intermédiaires de la province du Yunnan en Chine, ce qui suggère que le virus du Yunnan est son ancêtre. Comment le virus a parcouru les 1200 milles du Yunnan à Wuhan reste inconnue. «

« Malgré une théorie du complot persistante selon laquelle le SRAS-CoV-2 a été développé dans un laboratoire, peut-être un laboratoire de maladies infectieuses à Wuhan, il n’y a aucune preuve pour étayer cette affirmation et beaucoup pour la contrer », a également rapporté USA TODAY.

PolitiFact, une organisation de presse de vérification des faits bien connue, a qualifié de « fausse » une affirmation en février selon laquelle la création de COVID-19 était liée à la recherche financée par Fauci.

« Bien que les NIH aient financé un projet au laboratoire de Wuhan, il n’y a aucune preuve que le coronavirus a été bio-conçu », a rapporté PolitiFact.

Une subvention de 3,4 millions de dollars des NIH a été accordée à une organisation basée aux États-Unis appelée EcoHealth Alliance en 2014, a déclaré PolitiFact, et EcoHealth Alliance a embauché le Wuhan Virology Institute « pour mener des analyses génétiques des coronavirus de chauves-souris collectés dans la province du Yunnan, à environ 800 miles au sud-ouest de Wuhan. »

«La recherche sur le gain de fonction est une forme d’étude controversée qui consiste à augmenter l’infectivité et la létalité d’un pathogène. (…) Toutes les parties impliquées dans la subvention à l’Institut de virologie de Wuhan ont nié qu’elle impliquait une recherche sur le gain de fonction. », A rapporté PolitiFact. « … Le biologiste du MIT, Kevin Esvelt, a examiné un article qui semble avoir été publié avec l’aide financière de la subvention. Selon Esvelt, certaines techniques utilisées par les chercheurs semblaient répondre à la définition de la recherche sur le gain de fonction. »

Cependant, Esvelt a déclaré que le travail rapporté dans cet article « n’a certainement PAS conduit à la création » du COVID-19.

Paul a critiqué la recherche sur le «gain de fonction» en tant qu’entreprise scientifique lors de l’audition du Sénat de mardi, déclarant à Fauci: «Vous vous moquez de Mère Nature ici».

Fauci a de nouveau déclaré au sénateur: « Je suis tout à fait d’accord pour dire que vous devriez enquêter sur l’origine du virus. Mais encore une fois: nous n’avons pas financé de recherche sur le » gain de fonction « sur ce virus à l’Institut de virologie de Wuhan, quel que soit le nombre de fois que vous dis-le. »

Ce n’est pas la première fois que Paul et Fauci s’affrontent publiquement.

Lors d’une autre audience du Congrès en mars, par exemple, Paul et Fauci se sont disputés sur la nécessité de porter des masques maintenant que les vaccins contre les coronavirus sont disponibles.

Leurs allers-retours ce jour-là ont été beaucoup partagés sur les réseaux sociaux et dans les actualités.

Lundi, Paul a laissé entendre qu’il prévoyait de s’engager dans un autre échange houleux avec Fauci quand il tweeté: « Dans l’attente de l’audience de demain, Dr Fauci! »

