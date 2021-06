Rand Paul dit que lui et sa famille ont reçu des « menaces de mort » à la suite d’affrontements avec Fauci sur Covid-19 — RT USA News

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a déclaré que son entraînement public avec le conseiller médical en chef du président américain, le Dr Anthony Fauci, sur Covid-19 et ses origines avaient conduit à de multiples menaces de mort contre lui et sa famille.

« Je ne sais pas où va le monde. Vous ne pouvez pas poser de questions honnêtes et difficiles qui, en fin de compte, ont prouvé que le Dr Fauci n’était pas honnête avec nous, mais par répercussion, ma famille a fait envoyer de la poudre blanche chez nous, et cinq menaces de mort ont été reçues, « Paul a déclaré à Sean Hannity de Fox News vendredi soir.

Les commentaires du sénateur font suite à un rapport du mois dernier selon lequel une substance suspecte avait été envoyée à son domicile, accompagné d’une maquette de lui avec une arme à feu sur la tête et le message : « Je vais finir ce que ton voisin a commencé, espèce de connard. » La menace faisait référence à une agression contre Paul par René Boucher en 2017.





Paul a été l’un des critiques les plus virulents de Fauci pendant la pandémie, les deux se battant verbalement sur tout, des origines de Covid-19 à la valeur du masquage.

L’un de leurs échanges les plus virulents s’est produit récemment, lorsque le sénateur du Kentucky a interrogé Fauci sur l’efficacité des Américains entièrement vaccinés continuant à se masquer en public, le qualifiant de théâtre. Fauci s’est opposé à cette description, affirmant que Covid-19 était toujours transmissible à ceux qui n’étaient pas vaccinés. Des semaines plus tard, Fauci a semblé changer sa position sur le masquage, ainsi que les Centers for Disease Control and Prevention, affirmant que de nouvelles données montraient que le masquage en public pour les Américains vaccinés était inutile.

Paul a également remis en question des rapports récents sur le soutien apparent de Fauci à la recherche sur le gain de fonction – c’est-à-dire sur l’acte de modifier un virus et de le rendre plus dangereux pour les humains dans le but de mieux le combattre et d’autres à l’avenir – ainsi car il a nié que le financement des National Institutes of Health (NIH) à l’Institut de virologie de Wuhan n’avait pas inclus de budget pour de telles recherches.

« Il n’y a pas eu de scientifique plus éminent en faveur de la recherche sur le gain de fonction que le Dr Fauci », dit le sénateur. « Il n’a toujours pas reculé de cette position. Il croit toujours qu’il est acceptable de prendre des virus animaux et d’en faire des super-virus pour infecter les humains. Même si une pandémie devait se produire, il dit que la recherche en vaut la peine. »





Fauci a déclaré qu’aucun financement du NIH n’avait été consacré à la recherche sur le gain de fonction, bien qu’il ait également déclaré qu’il n’avait aucun « garantie » pour où l’argent a fini. Paul a rétorqué que plusieurs échanges d’e-mails montrent que Fauci ne sait pas exactement où allait le financement du NIH.

Fauci, qui a vu les appels à sa démission des conservateurs prendre de l’ampleur après la publication de ces e-mails, grâce aux demandes de la Freedom of Information Act, a repoussé les attaques des républicains vendredi soir, les rejetant comme « absurdité. »

« Je veux dire, c’est ce que c’est. Je suis un personnage public – je vais prendre les flèches et les frondes, mais ils sont juste… ils sont fabriqués, et c’est exactement ce que c’est », a-t-il déclaré à MSNBC en réponse aux accusations.

