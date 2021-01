Seuls cinq sénateurs républicains se sont opposés à une motion du collègue Rand Paul (R-Kentucky) visant à déclarer inconstitutionnel le procès de destitution de Donald Trump, signalant que les démocrates n’auront pas assez de voix pour condamner l’ancien président.

Le Sénat a voté 55-45 mardi pour annuler la motion de Paul visant à court-circuiter le procès avant même qu’il ne commence au motif que la Constitution ne prévoit pas la compétence pour destituer un président qui n’est plus en fonction. Il faudrait une majorité des deux tiers du Sénat, soit jusqu’à 67 voix, pour condamner Trump.

« Quarante-cinq sénateurs ont convenu que ce simulacre de procès est inconstitutionnel », A déclaré Paul sur Twitter. « C’est plus que ce qui sera nécessaire pour acquitter et finalement mettre fin à ce processus de destitution partisane. Ce procès est mort à l’arrivée au Sénat. »

Le Sénat vient de voter sur mon rappel au Règlement constitutionnel. 45 Les sénateurs ont convenu que ce simulacre de «procès» est inconstitutionnel. C’est plus que ce qui sera nécessaire pour acquitter et finalement mettre fin à ce processus de destitution partisane. Ce «procès» est mort à l’arrivée au Sénat. – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 26 janvier 2021

Les cinq républicains qui ont voté avec les démocrates pour aller de l’avant avec le procès, qui devrait commencer la semaine du 8 février, étaient: Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Ben Sasse (Nebraska) et Pat Toomey (Pennsylvanie).

Le rappel à l’ordre constitutionnel de Paul est intervenu un jour après que les démocrates ont choisi Patrick Leahy (D-Vermont), président intérimaire du Sénat, pour présider le procès. Le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, qui a présidé le procès de destitution de Trump l’année dernière, a refusé de reprendre ce rôle. La Constitution demande au juge en chef d’officier des procès d’impeachment uniquement pour les présidents et vice-présidents en exercice.

En fait, la Constitution ne traite pas des procès des anciens présidents, dans la mesure où la destitution vise à révoquer un titulaire de charge. Des républicains tels que Paul et le sénateur Roger Marshall (R-Kansas) ont fait valoir que le Sénat n’a pas le pouvoir constitutionnel de condamner un simple citoyen.

Si le juge en chef ne se présente pas, c’est une audience, pas une mise en accusation. Nous devons voter sur une motion de rejet. https://t.co/DUy3CtyN5x – Dr Roger Marshall (@RogerMarshallMD) 25 janvier 2021

« Les démocrates perdent le temps de la nation dans une vendetta partisane contre un homme qui n’est plus en fonction », Paul l’a dit aujourd’hui au Sénat. « C’est presque comme s’ils n’avaient pas la capacité d’exister sauf en opposition à Donald Trump. Sans lui comme leur épouvantail, ils pourraient devoir légiférer et convaincre les Américains que leurs prescriptions politiques sont les bonnes. »

RUPTURE: @RandPaul DÉCHARGE sur la mise en accusation, le double standard des médias et des démocrates. SENSATIONNEL pic.twitter.com/ZWFYN8KOZq – Benny (@bennyjohnson) 26 janvier 2021

Paul a déclaré que les démocrates avaient appelé à l’unification du pays, mais ils sont plutôt « sur le point d’entraîner notre grand pays dans le caniveau de la rancune et du vitriol, dont on n’a jamais vu dans l’histoire de notre nation. » Il a ajouté qu’il ne pouvait y avoir aucun sentiment d’équité ou de procédure régulière tout en permettant à un démocrate partisan qui est déjà inscrit en faveur de la destitution de siéger en tant que juge de première instance.

Trump a été mis en accusation par la Chambre pour avoir prétendument incité les émeutiers qui ont violé le Capitole américain le 6 janvier. Paul a opposé les paroles de Trump lors du discours de Save America Rally plus tôt dans la journée – disant à ses partisans de « Faites entendre pacifiquement et patriotiquement vos voix » après qu’il les ait appelés au figuré à « bats toi » La victoire électorale prétendument frauduleuse de Biden – avec celles des démocrates. Les partisans de l’ancien président affirment que le fait que Trump ait appelé à un rassemblement pacifique le débarrasse de tout acte répréhensible. Cependant, les critiques soulignent que dans le même discours, l’ex-président a exhorté ses partisans « Pour montrer sa force » en disant « Vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse, » laisser le message à l’interprétation.

Paul a fait valoir que les démocrates étaient réticents à prendre note des appels susceptibles d’inciter à la violence partisane lorsqu’ils venaient de l’un des leurs.

Par exemple, un partisan du sénateur Bernie Sanders (D-Vermont) a abattu le représentant américain Steve Scalise (R-Louisiana) et trois autres personnes en 2017, disant « c’est pour les soins de santé », après que Sanders ait déclaré que le plan républicain pour les personnes sans assurance maladie était « que tu meurs. »

Alors que les républicains tentent d’abroger la loi sur les soins abordables, il faut leur rappeler chaque jour que 36 000 personnes mourront chaque année en conséquence. – Bernie Sanders (@SenSanders) 12 janvier 2017

Paul a également noté que lui et sa femme faisaient partie des nombreuses victimes qui ont été agressées par des foules de gauchistes après que des démocrates tels que le sénateur Cory Booker (New Jersey) et la représentante Maxine Waters (Californie) ont appelé leurs partisans à se mettre en face de Membres du Congrès et « Créer une foule et repousser » sur les responsables de l’administration Trump, respectivement. Il a ajouté que les démocrates pourraient être accusés d’avoir incité les émeutes meurtrières et destructrices qui ont frappé les villes américaines l’été dernier.

Alors que vous regardez toutes les vidéos de partisans de Trump ciblés et attaqués ce soir devant la Maison Blanche, voici un rappel que l’une des principales voix des démocrates, Maxine Waters, a littéralement encouragé ce comportement. pic.twitter.com/v5o4bxWpKO – Caleb Hull (Je suis avec le PCC, ne m’interdisez pas) (@CalebJHull) 28 août 2020

« Le vice-président Kamala Harris devrait-il être destitué pour avoir offert de payer pour que des personnes violentes sortent de prison qui ont brûlé nos villes? » Demanda Paul. « Non, et aucun républicain n’a proposé cela parce que nous n’allons pas dans la voie que les démocrates ont décidé, cette voie basse de destitution des gens pour un discours politique. »

