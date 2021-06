Rand Paul dit que Fauci lui a menti au sujet des recherches financées par les États-Unis qui étaient menées dans le laboratoire de Wuhan

Le SÉNATEUR Rand Paul a poursuivi une autre tirade contre le principal expert en maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, sur ce qu’il prétend être des mensonges propagés par Fauci au sujet de la recherche financée par les États-Unis dans le laboratoire de Wuhan où Covid serait originaire.

Paul, qui a reçu un bon nombre de coups contre Fauci à propos du coup de Covid-19, a déclaré jeudi que les e-mails de Fauci nouvellement rendus publics en raison d’une demande de la FOIA montraient que Fauci était au courant des fonds américains allant au laboratoire chinois.

Rand Paul a poursuivi une autre tirade contre le Dr Anthony Fauci Crédit : EPA

Paul a déclaré que Fauci porte une « culpabilité morale » car de nouveaux e-mails révèlent que le NIH a financé le laboratoire de Wuhan où il est théorisé que Covid a été développé Crédit : La Méga Agence

Apparaissant sur Fox News, Paul a déclaré que les milliers d’e-mails montraient que Fauci aurait pu être responsable du développement du coronavirus, ajoutant à ses accusations un mois plus tôt lorsqu’il avait dit la même chose des National Institutes of Health.

Lors de l’audience du Sénat à l’époque, Fauci a déclaré à Paul qu’il ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

« Vous êtes entièrement et complètement incorrect. Le NIH n’a jamais financé et ne finance pas maintenant la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de Wuhan », a déclaré Fauci en mai.

Les attaques de Paul contre Fauci se sont poursuivies cette semaine, Paul affirmant que Fauci portait une « culpabilité morale » pour le développement de Covid-19 au laboratoire de Wuhan qui a reçu un financement partiel du NIH.

Paul lors d’une audience au Sénat a demandé à Fauci si le NIH finançait un laboratoire à Wuhan, ce que Fauci a dit qu’il ne le faisait pas Crédit : La Méga Agence

Les e-mails de Fauci révèlent qu’il a peut-être cru à un moment donné que le coronavirus était synthétique Crédit : AFP

« Je pense que nous avons changé d’avis », a déclaré Paul sur Fox News. « Tout le monde à gauche disait qu’il s’agissait d’un complot, cela n’aurait jamais pu se produire dans le laboratoire de Wuhan. »

« Maintenant, même le Dr Fauci dit que nous devrions enquêter », a-t-il poursuivi.

« Mais les e-mails brossent un tableau troublant, un tableau troublant du Dr Fauci dès le début s’inquiétant du fait qu’il avait financé la recherche sur les fonctions », a-t-il poursuivi.

« Et il le sait à ce jour mais ne l’a pas admis », a-t-il poursuivi, ajoutant « il y a beaucoup de preuves » pour prouver que Fauci a adopté une approche aussi indulgente envers la théorie du laboratoire de Wuhan en raison de son « conflit d’intérêts ». «

« S’il s’avère que ce virus provient du laboratoire de Wuhan, ce qui semble être le cas, il y a beaucoup de culpabilité dans le fait qu’il était un grand partisan du financement », a-t-il poursuivi.

« Mais il était également un grand partisan à ce jour de dire que nous pouvons faire confiance aux Chinois à ce sujet, que nous pouvons faire confiance aux scientifiques chinois et je pense que c’est assez naïf et devrait vraiment l’empêcher de former la position dans laquelle il se trouve. »

Les e-mails de Fauci ont récemment été rendus publics, montrant que Fauci a peut-être cru à un moment donné que le coronavirus était synthétique.

Il a cependant toujours affirmé qu’il s’agissait probablement d’un animal.

Après la publication de ses e-mails, les républicains ont appelé à son licenciement car il semblait avoir menti au public sur le début du virus ainsi que sur le financement du laboratoire.