Rand Paul déclenche les critiques en refusant le vaccin Covid-19 – RT USA News

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) est critiqué pour avoir expliqué pourquoi il refuse de se faire vacciner contre Covid-19 alors que tous les démocrates du Congrès ont été vaccinés.

Paul, un ophtalmologiste, a expliqué sa décision dimanche lors d’une apparition à la radio sur WABC 770 AM.

Le sénateur a déclaré qu’à moins que des preuves ne soient révélées que les personnes qui ont été infectées par Covid-19 sont réinfectées et meurent à des taux élevés, il se retirera du vaccin, notant qu’ayant déjà eu Covid-19, il a maintenant «Immunité naturelle».

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont encouragé les personnes qui ont eu Covid-19 à se faire vacciner, affirmant que « Les experts ne savent pas encore combien de temps vous êtes protégé contre une nouvelle maladie après votre rétablissement », bien que la réinfection soit « peu fréquent. »

« Dans un pays libre, on pourrait penser que les gens honoreraient l’idée que chaque individu prendrait la décision médicale, que ce ne serait pas un grand frère qui viendrait me dire ce que je dois faire », Dit Paul. «Vont-ils aussi me dire que je ne peux pas avoir de cheeseburger pour le déjeuner? Vont-ils me dire que je dois manger uniquement des carottes et réduire mes calories? Tout cela serait probablement bon pour moi, mais je ne pense pas que mon grand frère devrait me dire de le faire.

Sen. Rand Paul (R-KY) sur WABC 770 AM aujourd’hui: « Je viens de prendre ma propre décision personnelle de ne pas me faire vacciner parce que j’ai déjà eu la maladie et que j’ai une immunité naturelle maintenant. » pic.twitter.com/5JVJZUFp6X – Le recomptage (@therecount) 23 mai 2021

Le sénateur à tendance libertaire a été l’un des critiques les plus virulents de la gestion de la pandémie par le gouvernement, se lançant dans de multiples disputes passionnées avec le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, sur la sécurité réelle que les masques fournissaient et les effets du verrouillage de l’ère de la pandémie les mesures.

La déclaration de Paul fait suite à des informations selon lesquelles les démocrates du Congrès sont vaccinés à 100%, tandis que les républicains sont à la traîne, plusieurs disant qu’ils ne prévoient pas de se faire vacciner.





Le rejet ouvert du sénateur du Kentucky de se faire vacciner a déclenché des alarmes chez les critiques, dont beaucoup n’ont pas répondu directement au raisonnement de Paul, mais l’ont plutôt accusé de décourager de se faire vacciner.

« Cette bouffonnerie est l’une des principales raisons pour lesquelles nous perdons encore inutilement des centaines d’Américains chaque jour, » auteur Amy Suskind tweeté en réponse.

« Si courageux … Un tel leader … si viril … » Le représentant Adam Kinzinger (R-Illinois) sarcastiquement ajoutée.

Parents, ne laissez pas vos enfants grandir pour devenir des idiots anti-vaxxer bouclés comme Rand Paul. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 23 mai 2021

Des utilisateurs de médias sociaux plus conservateurs ont défendu le raisonnement de Paul comme « bon sens » et a noté les antécédents médicaux du sénateur.

Pour tous ceux qui disent que Rand Paul n’a pas droit à une opinion, il est médecin. – Amy Tarkanian (@ MrsT106) 23 mai 2021

Les gens agissent comme si @RandPaul dire qu’il ne se fera pas vacciner parce qu’il a déjà COVID est controversé. Ce n’est pas. C’est du bon sens, mais aussi du bon sens quand Paul dit que les personnes vaccinées ne doivent pas porter de masque. Il est en avance sur la courbe apparemment https://t.co/TdQDj4Q2gc – Jack Hunter (@ jackhunter74) 23 mai 2021

Paul a contracté Covid-19 en mars 2020. Il a été le premier sénateur connu à avoir contracté le virus.

Un sondage récent a montré que l’hésitation à la vaccination est beaucoup plus élevée chez les républicains, bien que les données des CDC montrent que près de la moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose de vaccination.

