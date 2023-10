Rand Paul bloque les cyberprojets de loi en raison de la censure présumée de l’agence DHS

Le sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, a déclaré qu’il suspendrait son soutien à la législation sur la cybersécurité jusqu’à ce que l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) retrouve la confiance du peuple américain, à la suite d’allégations de censure biaisée, a rapporté mercredi le Washington Post.

« La CISA a violé de manière flagrante le premier amendement et s’est entendue avec les grandes technologies pour censurer le discours des Américains ordinaires », a déclaré Paul au Post.

« La CISA ne censure pas et n’a jamais facilité la censure », a déclaré le directeur exécutif de la CISA, Brandon Wales, à la Daily Caller News Foundation.

Paul n’est pas disposé à soutenir l’augmentation de l’autorité de la CISA jusqu’à ce qu’ils cessent de censurer les Américains et retrouvent une confiance érodée en étant plus transparents, a-t-il affirmé lors d’une audition en commission et dans un déclaration à la Poste. La CISA est une agence du Département de la Sécurité intérieure (DHS) qui aurait poussé à la censure des Américains de manière partiale, a rapporté la Daily Caller News Foundation en avril. (EN RELATION : Un nouveau projet de loi mettrait fin aux prétendues pratiques de censure de l’agence liée au DHS)

Nous ne pouvons pas permettre au gouvernement de s’entendre avec les entreprises privées et de les utiliser comme moyen de censure. https://t.co/uUmsGnozpp – Rand Paul (@RandPaul) 19 mai 2023

« La CISA a violé de manière flagrante le premier amendement et s’est entendue avec les grandes technologies pour censurer le discours des Américains ordinaires », a déclaré Paul au Post. « Les tribunaux fédéraux ont ordonné l’arrêt de la CISA, mais la confiance dont la CISA a abusé ne peut être rétablie tant que l’agence n’a pas rendu compte de ses actes et que le Congrès n’a pas modifié la loi pour créer des sanctions sévères à quiconque tente de faire la même chose. l’avenir. »

Paul est devenu le principal membre républicain de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales en 2023, et il s’est opposé à 11 projets de loi ou plus principalement ou fortement centrés sur la cybersécurité, selon le Post. Dans de nombreux cas, Paul était le seul à voter « non » dissident pour ces projets de loi.

Les règles du Sénat permettent à un sénateur isolé d’empêcher l’avancement des projets de loi ou de ralentir leur avancement dans la mesure où les dirigeants du Sénat doivent consacrer un temps considérable à leur traitement, selon le Post.

Au moins certains des projets de loi auxquels Paul s’est opposé ne concernaient pas le contrôle de la parole et se concentraient plutôt sur des questions telles que la protection des satellites et la création d’une initiative de cyber-main-d’œuvre, selon le Post.

« Je ne peux pas soutenir l’élargissement des pouvoirs de la CISA alors qu’elle surveille et censure les Américains », a fait remarquer Paul lors d’une réunion du comité en juin qui contenait un vote sur un projet de loi visant à élargir les efforts fédéraux pour encourager la sensibilisation à la cybersécurité, selon le Post.

LPCC convoqué un sous-comité du Comité consultatif sur la cybersécurité pour la protection des infrastructures critiques contre la désinformation et la désinformation en décembre 2021 pour donner à l’agence des recommandations sur la lutte contre la désinformation, la désinformation et la malinformation avant les élections de mi-mandat de 2022. Cependant, les procès-verbaux de réunions internes, les courriels et les notes obtenus par la DCNF grâce à une demande d’archives publiques montrent que les membres du comité sont souvent pressés de recruter des groupes extérieurs de gauche et des individus liés aux causes démocrates pour faire avancer leurs efforts.

Le rôle du sous-comité était de guider la CISA sur la manière de contrer la mésinformation et la désinformation perçues comme menaçant les « fonctions critiques » de la démocratie, notamment les mesures de santé publique, le système financier, les élections et le système judiciaire. selon aux recommandations initiales du comité publiées en juin 2022. Les recommandations comprenaient que la CISA devrait détecter les « menaces informationnelles », travailler avec des sources « non gouvernementales » pour dissiper la mésinformation et élargir la recherche sur la désinformation.

Même si le DHS ne censure pas lui-même formellement les contenus, il conseille ses partenaires, y compris les sociétés de médias sociaux, sur les méthodes permettant de contrer les informations considérées comme menaçantes, et signale à ces plateformes des exemples de contenus qu’ils considèrent comme de la désinformation, selon l’agence. site web et rapport de L’interception. Les entreprises technologiques ont également tenu des réunions régulières avec la CISA et les agences de renseignement concernant la désinformation, selon The Intercept.

Une cour d’appel fédérale a récemment élargi son injonction empêchant l’administration du président Joe Biden de contraindre ou d’encourager de manière significative les plateformes de médias sociaux à censurer les discours pour inclure la CISA, affirmant que l’agence avait probablement violé le premier amendement. selon à un dépôt au tribunal.

« La CISA ne censure pas et n’a jamais facilité la censure », a déclaré le directeur exécutif de la CISA, Brandon Wales, à la DCNF. « Chaque jour, les hommes et les femmes de la CISA exécutent la mission de l’agence consistant à réduire les risques pour les infrastructures critiques américaines d’une manière qui protège la liberté d’expression, les droits civiques, les libertés civiles et la vie privée des Américains. En réponse aux préoccupations des responsables électoraux de tous les partis concernant les opérations d’influence étrangère et la désinformation pouvant avoir un impact sur la sécurité de l’infrastructure électorale, la CISA atténue le risque de désinformation en partageant avec le public des informations sur les connaissances électorales et la sécurité électorale et en amplifiant les voix de confiance des citoyens. responsables électoraux à travers le pays.

Paul et le DHS n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

