C’était le premier été de la nouvelle administration Trump et un sénateur démocrate ambitieux et débutant recherchait l’imprimatur du bipartisme sur une question centrale dans sa biographie.

Elle a regardé un Sénateur républicain qui avait un penchant pour la rupture avec l’orthodoxie de son parti et une forte tendance libertaire ancrée dans les droits individuels.

Et c’est ainsi qu’un mariage politique bref mais substantiel entre Kamala Harris et Rand Paul est né à l’été 2017.

Le travail qui les a liés : la réforme de la justice pénale.

« J’ai contacté Rand Paul au début de mon mandat au Sénat au sujet de la nécessité de réformer le système de cautionnement américain. C’est intéressant pour certains, c’était prévisible pour moi », a déclaré Harris à CNN lors d’une interview à l’époque. « Il m’a dit : « Kamala, les Appalaches aiment ça parce qu’il y a des gens pauvres dans tout le pays qui connaissent l’injustice de ce système. » Nous avons donc trouvé un terrain d’entente. »

S’adressant à Jake Tapper en 2017, Paul s’est montré particulièrement enthousiaste à l’égard du nouveau sénateur de Californie qui deviendrait vice-président des États-Unis quatre ans plus tard.

« Ce qui est intéressant, c’est que nous semblons nous disputer et parfois je pense que les médias exagèrent à quel point nous nous disputons », a déclaré le républicain du Kentucky. « Nous sommes de bons amis, Kamala est nouvelle à Washington, mais nous avons immédiatement commencé à parler de réforme de la justice pénale. »

Aujourd’hui, dans le feu de la course présidentielle, Paul attribue des motifs encore plus sinistres à la démarche du candidat démocrate.

« Je pense qu’elle essayait de changer sa réputation, car en Californie, elle était surtout connue pour avoir enfermé de jeunes hommes noirs pour possession de marijuana, plutôt que pour avoir défendu la réforme de la justice pénale », a déclaré Paul dans une déclaration au Herald-Leader.

Néanmoins, ce tandem improbable a rédigé une législation incitant les États à réformer leurs systèmes de caution en espèces, qui maintiennent les accusés derrière les barreaux à moins qu’ils ne puissent payer leur libération.

La loi sur l’intégrité et la sécurité avant le procès vise à donner la priorité aux « évaluations individualisées avant le procès » qui permettraient aux personnes accusées qui ne présentent pas de risque de fuite ou de nouvelle conduite criminelle d’être libérées de détention.

Plus de la moitié de la population carcérale américaine est constituée de détenus en attente de jugement qui n’ont pas été reconnus coupables d’un crime.

Les partisans de la loi Harris-Paul ont déclaré qu’elle permettrait de mettre fin au problème de l’incarcération de masse qui a entraîné une surpopulation carcérale. Paul a prédit que le projet de loi pourrait même recueillir 60 voix au Sénat.

Mais le projet de loi n’a jamais été examiné, et encore moins voté au Sénat – victime du calendrier, des priorités et du manque de soutien de la part des dirigeants du Sénat.

Pourtant, lorsque Harris se présentait à l’élection présidentielle de 2019, elle a nommé Paul lors d’un débat primaire démocrate télévisé à l’échelle nationale, citant leur travail commun comme preuve de sa bonne foi bipartite.

« Lui et moi ne sommes d’accord sur presque rien, mais nous sommes d’accord sur ce point. Et après avoir uni nos forces, il m’a dit : « Kamala, tu sais, les Appalaches adorent ça. » Et cela a vraiment montré que la grande majorité d’entre nous avons bien plus de points communs que de différences », a déclaré Harris.

Lorsqu’elle a été choisie comme colistière de Joe Biden, elle a mentionné Paul à des célébrités animateur Andy Cohen en tant que républicaine, elle avait la relation la plus forte avec.

La Brèche

Mais la relation entre Harris et Paul a été considérablement endommagée en 2020, lorsqu’ils se sont engagés dans un débat féroce sur la loi anti-lynchage Emmett Till.

Paul s’est opposé à la législation qui ferait de l’acte brutal de lynchage un crime de haine fédéral parce qu’il pensait qu’un langage spécifique aurait conduit à qualifier davantage de crimes mineurs de lynchage, un acte de violence odieux originaire du Sud Jim Crow.

« Ce projet de loi déprécierait la notion de lynchage en la définissant de manière si large qu’elle inclurait une contusion ou une écorchure mineure », a déclaré Paul au Sénat début juin 2020. « Notre histoire nationale de terrorisme racial exige que nous prenions plus au sérieux que cela. »

Harris a répondu qu’il était « ridicule » de définir le lynchage dans son sens le plus littéral.

« Il ne devrait pas être nécessaire qu’il y ait eu mutilation ou torture pour que nous puissions reconnaître un lynchage lorsque nous en sommes témoins et le reconnaître en vertu de la loi fédérale et l’appeler par son nom, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un crime qui devrait être punissable avec responsabilité et conséquences », a-t-elle déclaré.

En 2022, Paul a signé sur une version révisée du projet de loi qui a finalement été promulguée par le président Biden.

Mais Paul est toujours aigri par la manière dont Harris a décrit ses efforts pour réduire la portée de la législation.

« J’étais vraiment mécontent de la façon dont elle a traité ce problème, et si elle avait voulu faire partie de la solution, elle aurait pu soutenir les changements nécessaires que j’ai proposés pour renforcer le projet de loi et garantir que le lynchage soit traité comme le crime horrible qu’il est vraiment. J’ai coparrainé et voté pour la nouvelle version du projet de loi, qui a été adoptée », a déclaré Paul. « Au cours de sa carrière ici, il n’a pas toujours été facile de travailler avec elle. »

La semaine dernière, Paul a envoyé un e-mail de collecte de fonds avec le titre : « la preuve que Kamala a abusé de son pouvoir ».

Un accompagnement clip vidéo montre Harris expliquant son pouvoir en tant que procureur et comment elle pouvait « accuser quelqu’un d’un délit – le plus bas niveau d’infraction possible… d’un simple coup de plume ».

La campagne de Harris n’a pas répondu aux questions concernant les critiques de Paul.

L’avenir

Harris n’a pas fait de la justice pénale l’un des principaux enjeux de sa campagne. Son site Web de campagne mentionne brièvement le travail sur « des causes essentielles comme la réforme de la justice pénale », ainsi que « l’action climatique, les investissements dans les infrastructures et la sécurité électorale ».

Certains observateurs ont souligné que le choix de Tim Walz par Harris – et son plaidoyer en faveur de réformes au Minnesota – prouve que ce serait une priorité dans la nouvelle administration démocrate.

Mais il est trop tôt pour prévoir comment la justice pénale – ou toute autre question – s’intégrera dans la future matrice politique 80 jours avant une élection.

« Leur travail passé est précieux à souligner, mais ce qui se passera en 2025 et au-delà dépendra en grande partie de la perception politique après le vote de 2024 », a déclaré Douglas Berman, expert en justice pénale et en détermination des peines à l’Université d’État de l’Ohio.

Les conseillers de Trump n’ont pas manqué de remarquer que Paul a n’a pas encore approuvé le président.

Si Trump devait remporter un autre mandat, il n’oublierait certainement pas que le jeune sénateur du Kentucky est resté sur la touche.

Il reste l’argument selon lequel Paul pourrait exercer plus d’influence sur une présidente Harris, qui serait incitée à courtiser les alliés du GOP dans un Sénat très divisé.

« Le sénateur Paul et quelques autres républicains ont toujours montré leur intérêt à travailler ensemble pour certaines formes de réforme de la justice pénale », a déclaré Berman. « Mais le diable est toujours dans les détails, et passer des bonnes idées aux lois concrètes est souvent un défi permanent. »

