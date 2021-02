Rand Paul a tenté de faire dérailler l’audience de confirmation historique de Rachel Levine avec de la désinformation transphobe

Le sénateur Rand Paul prend la parole lors de l’audience de confirmation pour Vivek Murthy et Rachel Levine. | Tom Brenner-Pool / Getty Images

Levine, s’il était confirmé, serait le plus haut fonctionnaire ouvertement trans du gouvernement fédéral.

Dans son discours d’ouverture, le Dr Rachel Levine – la candidate de l’administration Biden au poste de secrétaire adjoint à la Santé et qui serait le plus haut responsable gouvernemental ouvertement trans de l’histoire américaine – a souligné son long curriculum vitae, son leadership pendant la pandémie de Covid-19 et ses antécédents en matière de santé pédiatrique et adolescente.

«Ma carrière a aidé les gens à vivre en bonne santé», a déclaré Levine. «En tant que secrétaire adjoint à la santé, je m’engage chaque jour à aider les gens de notre pays et à améliorer notre santé publique. Je suis à la fois émerveillé par l’opportunité et prêt pour le poste.

Le sénateur Rand Paul (R-KY), quant à lui, a utilisé son temps pour promouvoir la désinformation transphobe.

À un moment où la pandémie expose de graves problèmes de santé, en particulier pour les plus marginalisés d’Amérique, la ligne de questions de Paul était particulièrement flagrante.

Paul a débuté par une longue déclaration sur les «mutilations génitales» – un terme souvent mal choisi par les républicains dans le passé pour poursuivre une politique anti-trans. Il a promu le mythe selon lequel les pressions sociales contribuent à ce que les enfants américains poursuivent des soins de santé pour affirmer les trans, critiquant Levine pour avoir soutenu les mineurs «recevant des bloqueurs hormonaux et la reconstruction chirurgicale des organes génitaux d’un enfant». Il a demandé si elle croyait que les enfants étaient capables de prendre des décisions concernant leur identité de genre.

Lorsque Levine a répondu en disant que la médecine transgenre est un «domaine complexe et nuancé avec une recherche robuste et des normes de soins» et en proposant de travailler avec le bureau de Paul plus sur la question, il a refusé de laisser tomber la question. Il a partagé l’histoire de Kira Bell, une femme britannique de 23 ans qui poursuit une clinique de genre du NHS pour lui avoir permis de devenir un homme à l’adolescence.

Jésus Christ. Voici Rand Paul assimilant la chirurgie de transition à une «mutilation génitale» en interrogeant le Dr Rachel Levine, une femme trans, lors de son audience de confirmation. pic.twitter.com/9bGixLtLhX – Justin Baragona (@justinbaragona) 25 février 2021

Comme Paul l’a dit, Bell a «lu quelque chose sur les transsexuels» en ligne à l’adolescence et a été persuadée de faire la transition avant de finalement le regretter. «Transsexuel» est un terme que le groupe de défense GLAAD définit comme dépassé; il est souvent utilisé comme arme par les conservateurs lorsqu’il s’agit de personnes qui s’identifient comme transgenres. En outre, le regret de transition ou la transition se produit à de faibles taux – une enquête de 2015 a révélé que seulement 8% des personnes transgenres aux États-Unis avaient subi une transition, le plus souvent à cause de la pression d’un parent, 62% des cas de transition se révélant temporaires. .

Lorsque Levine a donné la même réponse qu’elle avait l’habitude d’utiliser à la question précédente de Paul, il est devenu agité, utilisant des pronoms incorrects et brossant un tableau inquiétant des soins de santé trans à une époque où la violence contre la communauté transgenre est à des niveaux élevés.

«Pour la majeure partie de l’histoire de la médecine, nous ne vous laisserions pas avoir une coupure cousue aux urgences (sans le consentement des parents)», a déclaré Paul. «Mais vous êtes prêt à laisser un mineur prendre des choses qui empêchent sa puberté, et vous pensez qu’il récupère cela? Vous donnez suffisamment de testostérone à une femme pour qu’elle pousse la barbe. Pensez-vous qu’elle redeviendra une femme lorsque vous arrêterez la testostérone? Vous les avez définitivement modifiés. »

Malgré les affirmations de Rand selon lesquelles les bloqueurs de la puberté et les hormones d’affirmation de genre sont distribués sans trop de réflexion, comme Katelyn Burns l’a écrit pour Vox, «De nos jours, les médecins recommandent d’adopter une approche humaine et affirmative lorsqu’un enfant exprime que son sexe peut ne pas correspondre au sexe qui lui a été attribué à la naissance. . Cette affirmation comprend le fait de permettre aux enfants transgenres d’effectuer une transition sociale (c’est-à-dire d’utiliser le nom, les pronoms et les vêtements qui les rendent confortables); Les interventions médicales – comme la suppression de la puberté ou les hormones d’affirmation de genre comme les œstrogènes ou la testostérone – ne sont recommandées que pour les adolescents qui ont été insistants, persistants et cohérents dans leur identité de genre pendant de longues périodes. «

Le modèle d’affirmation a été recommandé par presque toutes les grandes associations médicales américaines, y compris l’American Academy of Pediatrics, l’American Medical Association, l’American Psychological Association, l’Endocrine Society, la World Professional Association for Transgender Health, l’American College of Obstetricians and Gynecologists. , et plein d’autres.

Pourtant, Paul a continué. «L’infertilité est un autre problème», a-t-il poursuivi, exprimant clairement son point de vue sur la valeur des femmes biologiques, et donc ses préoccupations à l’égard des hommes trans.

Paul a finalement été interrompu par la présidente du comité de la santé, de l’éducation et du travail, Patty Murray (D-WA). Elle et d’autres démocrates ont félicité Levine pour son professionnalisme dans la gestion des remarques transphobes de Paul et ont parlé du plus grand problème présenté par la rhétorique de Paul.

«Il est vraiment essentiel pour moi que nos candidats soient traités avec respect et que nos questions se concentrent sur leurs qualifications et le travail qui nous attend, plutôt que sur des déclarations idéologiques et nuisibles comme celles que nous avons entendues du sénateur Paul plus tôt», a déclaré Murray.

La confirmation de Levine serait historique – et elle viendrait au moment où les conservateurs continueraient à attaquer les droits des trans

La nomination de Levine est historique. Si elle était confirmée, elle ne serait pas seulement le plus haut fonctionnaire trans du gouvernement, mais la première personne trans à être confirmée par le Sénat. Ce serait un moment décisif pour la représentation et la perspective LGBTQ au sein du gouvernement fédéral. Mais Levine, en tant que médecin hautement qualifié qui a occupé de nombreux postes dans tout l’État de Pennsylvanie, serait également un rendez-vous critique car le pays est confronté à d’énormes problèmes de santé. Comme l’explique Burns:

En raison de la nature historique de la nomination de Levine, on a beaucoup parlé de son identité trans. Pendant ce temps, ses qualifications, qui ne doivent pas être éclipsées, sont passées au second plan. Au cours des trois dernières années, elle a été secrétaire à la santé de la Pennsylvanie, où elle a dirigé la gestion par l’État de la pandémie de Covid-19. Ses conférences de presse aux yeux clairs instruisant les Pennsylvaniens sur la façon de survivre à la pandémie ont mérité les éloges des démocrates à l’intérieur de l’État. Avant de devenir secrétaire à la santé, elle était médecin générale de l’État.

La sénatrice Tina Smith (D-MN) s’est assurée de souligner ce point, condamnant les questions de Paul.

«J’apprécie la dignité et le professionnalisme de votre réponse au sénateur Paul», a déclaré Smith. «C’est un moment où nous devrions nous concentrer sur les graves défis qui se présentent à nous – et l’un de ces défis est que les personnes LGBTQ + sont longtemps confrontées à la discrimination et aux obstacles aux soins de santé, et elles sont beaucoup plus susceptibles de ne pas avoir accès à une assurance et à des soins médicaux abordables. . Nous avons besoin de défenseurs à tous les niveaux pour nous assurer de remédier à cette inégalité, de lutter contre la discrimination et de garantir que tout le monde, tous les patients, aient accès aux soins.

La ligne de questions de Paul fait suite à une autre attaque publique du GOP contre les jeunes trans de la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA). Alors que la Chambre travaille à l’adoption de la loi sur l’égalité, qui interdirait la discrimination contre les personnes LGBTQ, Greene a accroché une pancarte transphobe à l’extérieur de son bureau qui disait: «Il y a deux sexes: HOMME & FEMME … Faites confiance à la science!».

Le signe de Greene était particulièrement odieux étant donné que son bureau se trouve juste en face de celui de la représentante Marie Newman (D-IL), qui a accroché un drapeau transgenre à l’extérieur de son bureau pour soutenir sa fille transgenre. Greene a également attaqué Newman sur Twitter et trompé sa fille sur le sol de la Chambre.

Levine, qui a été confirmée à l’unanimité à deux reprises par le Sénat de l’État de Pennsylvanie contrôlé par les républicains, serait confirmée si elle maintient le soutien des 50 sénateurs démocrates. Plusieurs républicains lors de l’audience ont exprimé leur empressement à travailler avec elle, suggérant qu’une confirmation bipartite pourrait être probable.