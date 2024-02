Rancho House / Jardins paysagers

©André Nazareth

2021



Claudio Pedalino, Gabriela Setta



Description textuelle fournie par les architectes. La Casa Rancho est située dans la région montagneuse de Rio de Janeiro, à environ 120 km de la capitale. D’une superficie de 20 000 m², le Rancho a été conçu pour être le refuge de la famille, devenant également un projet de durabilité et de récupération environnementale du terrain, qui fait partie d’une ancienne ferme. Notre programme englobe l’intégration des bâtiments avec le terrain et la vue. Nous avons conçu des allées, du mobilier, des douches, une piscine, un point de vue, des terrasses, des foyers, des pergolas et des espaces paysagers. Le projet d’architecture paysagère de Casa Rancho a débuté en 2018, marquant le début d’un voyage qui impliquait une analyse et une planification minutieuses en étroite collaboration avec l’architecte et le client. Tout au long de ce processus, nous avons fait évoluer le concept initial présenté en 2020, en l’adaptant continuellement à l’évolution des besoins et aux demandes d’ajustements du client.

En 2021, nous avons atteint une version finale qui reflète l’intégration harmonieuse de la maison avec son environnement. La connectivité entre les différents espaces a été réalisée grâce à des chemins et des murs de soutènement en pierre naturelle, conçus dès le départ pour s’intégrer organiquement au paysage environnant. Répondant au désir du client de réintégrer des arbres grands et emblématiques, nous avons soigneusement conçu l’aménagement paysager pour restaurer le microclimat local, tandis que les arbustes ont été disposés de manière minimaliste, accentuant l’architecture et les vues imprenables. Le lien émotionnel de la famille a guidé la sélection des arbres, notamment des arbres fruitiers tels que le jabuticaba, le cerisier et l’olivier, ainsi que des plantes ornementales telles que Pau mulato, Callistemon et Paineiras. La piscine, conçue comme une sculpture en pierre naturelle, représente le cœur du jardin. Anticipant la présence de nombreux enfants, nous avons développé une approche inclusive, intégrant un banc et un espace peu profond qui favorisent la socialisation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la piscine. Le pont adjacent a été conçu avec un banc, tous deux fabriqués à partir de traverses de poteaux récupérées, créant un environnement rustique et accueillant propice aux moments de convivialité.

La pergola, soigneusement intégrée au design, cherche à interférer le moins possible avec le paysage et sa structure est conçue pour être recouverte de vignes. Chaque élément du projet Casa Rancho a été méticuleusement planifié non seulement pour répondre aux besoins pratiques du client, mais également pour célébrer la beauté et le caractère unique du paysage environnant, résultant en une synthèse impressionnante d’architecture et de nature.