La pandémie de coronavirus a épuisé les approvisionnements à travers le pays et les chiffres des infections et des décès ont augmenté partout. Mais au milieu de tout cela, un chauffeur automobile de Ranchi, la capitale du Jharkhand, a aidé ceux qui en avaient besoin à se rendre à l’hôpital. Ravi Agarwal propose des trajets gratuits à ceux qui doivent se rendre à l’hôpital, qu’ils soient des patients Covid-19 ou non, en particulier en cas de pénurie de moyens de transport en raison du COVID-19.

Ravi, qui propose ces trajets gratuits depuis le 15 avril, a déclaré à l’agence de presse ANI comment il avait commencé à fournir ce service après avoir aidé une femme à se rendre à l’hôpital alors qu’aucun autre conducteur automobile n’était prêt à l’emmener là-bas. Ravi l’a emmenée au Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS).

«Aucun automobiliste n’était prêt à l’emmener là-bas par peur. Elle était prête à payer tout l’argent demandé. Je lui ai proposé de l’emmener et l’ai déposée près du centre de traumatologie. Je ne sais pas si elle était une patiente Covid ou non, mais j’ai refusé d’accepter l’argent qu’elle a offert. «

Ravi a déclaré que c’est à ce moment-là qu’il a réalisé qu’il y avait tellement de gens qui avaient du mal à traverser la ville à cause de la maladie et qu’il a décidé de lancer sa « campagne » pour les aider avec les trajets gratuits. Il a également mis ses coordonnées sur les réseaux sociaux afin que les gens puissent le contacter pour son aide.

Jharkhand: Un chauffeur automobile à Ranchi offre un trajet gratuit aux personnes qui doivent se rendre à l’hôpital, au milieu #COVID-19[FEMININE pandémie. Ravi, le chauffeur dit: «Je fais ça depuis le 15 avril quand j’ai déposé une femme chez RIMS après que tout le monde ait refusé. Mon numéro est sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent me contacter » pic.twitter.com/HkL49rzUni– ANI (@ANI) 23 avril 2021

Ravi a déclaré à ANI: «J’ai commencé à recevoir des appels. Beaucoup de gens pensent que je suis associé à un hôpital et ils me demandent si des lits et de l’oxygène sont disponibles. Je reçois également des appels de personnes qui disent être infectées par le coronavirus et qu’il n’y a personne pour les emmener à l’hôpital », a-t-il déclaré.

Mais Ravi dit qu’il n’aide pas seulement ceux qui souffrent du Covid-19, mais tous ceux qui ont besoin d’aide en cas d’urgence. Afin de gérer les coûts, Ravi dit qu’après avoir aidé l’un des Covid-19 ou des manèges d’urgence, il prend également un passager payant et aide les cas d’urgence chaque fois que quelqu’un lui appelle. Jusqu’à présent, Ravi a déclaré qu’il avait aidé 16 personnes dans le besoin.

Plusieurs personnes ont apprécié les efforts de Ravi tandis que certains voulaient même l’aider financièrement.

(Avec des entrées d’ANI)

