Ranbir Kapoor veut qu’Alia Bhatt reprenne le travail peu de temps après leur bébé; Voici pourquoi

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor vont bientôt être parents et leurs photos de baby shower ont laissé les fans en admiration. Et maintenant, cette dernière révélation faite par Alia dans une interview a déclaré que son mari bien-aimé et acteur de Bollywood, Ranbir, voulait qu’elle se remette au travail peu après son accouchement. Mme Kapoor aurait déclaré que Ranbir lui avait dit ‘ Bébé, tu peux travailler à partir de ce mois-ci et je resterai à la maison, ajoutant en outre qu’elle a révélé que Ranbir Kapoor avait déjà décidé de tout quand parmi eux qui travaillerait et qui décollerait et serait avec le bébé. N’est-ce pas juste adorable ?

BollywoodLife vous avait exclusivement révélé que la façon dont Ranbir Kapoor travaille déjà sur ses compétences de papa et maintenant cette révélation faite par maman pour être Alia prouve seulement que RK ne peut pas contenir son excitation de voir son bébé et nous le sentons. BollywoodLife avait cité en exclusivité : “Ranbir Kapoor prendra au moins 6 mois de pause après l’arrivée du bébé et a décidé de passer un maximum de temps avec le bébé et Alia, car ce sera le temps le plus précieux et il ne veut pas manquez-le pour rien et c’est la fin de tous les tournages car il ne reste que le film d’Animal et Luv Ranjan. Il tournera pour Brahmastra après que le bébé aura au moins 6 mois et Alia se remettra également au travail.

Ranbir et Alia sont actuellement au sommet de leur art grâce à leur dernière version Brahmastra qui a reçu une réponse spectaculaire du public et des fans et ils ont vraiment hâte de les revoir ensemble à l’écran. La date d’accouchement d’Alia Bhatt serait en décembre et l’excitation dans la famille Kapoor et Bhatt n’a pas de frontières.