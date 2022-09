Ranbir Kapoor, vedette d’Alia Bhatt frappe Rs 360 crore dans le monde

Mettant le feu aux caisses enregistreuses, l’épopée d’aventure fantastique d’Ayan Mukerji, Brahmastra Part One: Shiva, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux, a récolté Rs 360 crore au box-office mondial dans les dix jours suivant sa sortie en salles le 9 septembre. .

S’adressant à son Instagram, Ayan a mis en ligne une photo de Vanarastra qui disait “10 Days Worldwide Box Office Gross 360 Cr Brahmastra Part One: Shiva”. Le réalisateur a même écrit une longue note partageant que l’équipe prendra des notes à partir des commentaires du public et a commencé à travailler sur Brahmastra Part Two: Dev.

« BRAHMĀSTRA Part One a 11 jours aujourd’hui, et ce lundi (jour de Shiv) dégage une bonne énergie pure pour : Ce que le film a accompli jusqu’à présent ! Le voyage se poursuivra au cours des prochaines semaines à l’approche de la saison des fêtes. sur nous! Tous les commentaires du public que nous avons reçus (bons et moins bons) – dont nous absorbons tous et dont nous apprenons profondément !! “, a-t-il écrit sa légende.

La note d’Ayan disait plus loin, “Toutes les théories de fans INCROYABLES (dont certaines que nous allons certainement utiliser dans notre avenir !) DEUXIÈME PARTIE : DEV & L’ASTRAVERSE ! Je ne pensais pas que je serais prêt à revenir à travailler dès la naissance de ce premier bébé, mais l’Energie de nos Publics m’a donné l’Energie pour me replonger dedans… ! Pour tout ça… Merci”.





Alia Bhatt a laissé tomber des emojis de feu dans la section des commentaires, tout en partageant la note sur ses histoires Instagram. Plusieurs cinéphiles sont également intervenus lorsque l’un d’eux a écrit: “Vous êtes si authentique et passionné d’accepter et de voir les commentaires négatifs et de les garder à l’esprit lors de la réalisation du prochain projet est quelque chose de très simple mais rarement vu” tandis qu’un autre a écrit: ” Brahmastra est notre émotion et fait partie de notre vie, grâce à Ayan monsieur”.

Outre Ranbir et Alia, l’artiste à gros budget a également présenté Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna dans des rôles principaux avec Shah Rukh Khan dans une apparition en camée. Brahmastra est le troisième réalisateur d’Ayan après Wake Up Sid et Yeh Jawaani Hai Deewani, tous deux avec Ranbir Kapoor en tête d’affiche.