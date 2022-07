Ranbir Kapoor tourne au palais Pataudi de Saif Ali Khan, son look du film est divulgué

Le look de l’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor de son prochain film dramatique sur les gangsters Animal a été divulgué en ligne, alors que l’acteur tourne pour le film avec Anil Kapoor à New Delhi.

Une image a fait surface sur les réseaux sociaux dans laquelle l’acteur Saawariya pouvait être vu dans un look rasé entièrement noir avec l’acteur vétéran Anil Kapoor debout derrière lui et d’autres acteurs vedettes du film.

Selon divers médias, les créateurs d’Animal tournent actuellement leur film au Palais Pataudi à New Delhi après avoir terminé leur programme de Manali.

Peu de temps après le partage de la photo en ligne, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de feu et de cœur. “Le parrain ? Aucun animal ranbir n’a l’air sexy”, a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Drame policier d’une famille de gangsters riches”.

Outre Ranbir et Anil, le film interprète également les acteurs Bobby Deol et Rashmika Mandanna dans les rôles principaux. Réalisé par le réalisateur de Kabir Singh, Sandeep Reddy Vanga, l’ancien acteur Parineeti Chopra devait jouer le rôle principal face à l’acteur Yeh Jawani Hai Deewani, mais pour des raisons inconnues, elle a pris du recul, puis la beauté du sud Rashmika l’a remplacée dans le film. .

Le film devrait actuellement sortir le 11 août 2023.

Pendant ce temps, Ranbir a récemment été vu dans le film d’action d’époque de Yash Raj Film Shamshera aux côtés de Vaani Kapoor et Sanjay Dutt. Le film a recueilli des réponses mitigées de la part des internautes. En dehors de cela, il sera ensuite vu dans Dharma Productions Brahmastra Part one: Shiva with Alia Bhatt and Amitabh Bachchan. Le film est prêt à sortir en salles le 9 septembre 2022.