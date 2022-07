Ranbir Kapoor surprend Alia Bhatt à l’aéroport, la réaction de l’actrice gagne Internet

Samedi soir, Alia Bhatt est retournée en Inde après avoir terminé le tournage de son premier film hollywoodien Heart of Stone. Ranbir Kapoor est venu la chercher à l’aéroport de Mumbai, il l’attendait dans sa voiture.

Dès qu’Alia a vu Ranbir, elle l’a serré dans ses bras. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux. Les fans y ont réagi, l’un d’eux a écrit: “Ah, ils étaient si heureux de se rencontrer enfin.” Le deuxième a mentionné: “Je n’aurais pas dû venir devant la voiture et cliquer sur les photos du couple parce que Ranbir et Alia sont maintenant assis dans leur propre voiture, c’est donc leur intimité.” La troisième personne a dit: “Rien ne peut remplacer l’appel de votre bae ‘bébé’.”

Pendant ce temps, Ranbir Kapoor a affirmé que lui et sa femme, l’actrice Alia Bhatt, savaient qu’ils voulaient fonder une famille tout de suite. Après plusieurs années de fréquentation, le couple puissant de Bollywood s’est marié cette année en avril. Alia a surpris ses fans et les stars de Bollywood en annonçant sa grossesse le mois dernier.

Dans une récente interview avec Harper’s Bazaar India, Ranbir a été ouverte et honnête sur l’acceptation de la parentalité. Ranbir est cité comme déclarant dans un extrait de son interview que le compte Instagram du magazine a publié jeudi, “Alia et moi avons parlé d’avoir des enfants dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux. J’ai toujours voulu des enfants. Et elle veut des enfants. Commencer un nouveau chapitre de la vie… Je suis extrêmement excité à ce sujet, j’ai hâte.

Sur le plateau de Brahmastra, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se sont rencontrés pour la première fois et se sont rapidement réunis. Bien qu’ils aient gardé leur relation secrète, les deux hommes l’ont finalement officialisée lors du mariage de Sonam Kapoor. Ils ont échangé leurs vœux de mariage le 14 avril 2022 lors d’une cérémonie privée au domicile de Ranbir en attendant la sortie du film très médiatisé plus tard cette année-là.

Réagissant à l’annonce de la grossesse, le père d’Alia, Mahesh Bhatt, a déclaré à l’Hindustan Times : « Il n’y a jamais eu d’enfant comme celui qui arrive bientôt, et il n’y aura jamais d’enfant. Chaque enfant qui naît est unique et irremplaçable.