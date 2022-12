Ranbir Kapoor succédera à Alia Bhatt ? La star des animaux dévoile son intention de réaliser un film et d’entrer à Hollywood

L’acteur de Brahmastra Ranbir Kapoor a marqué sa présence au Festival international du film de la mer Rouge 2022. Le festival du film se tient à Djeddah, en Arabie saoudite, à partir du 1er décembre et se poursuivra jusqu’au 10 décembre. costume qu’il a associé à un T-shirt blanc et un pantalon noir. Il a complété son look avec des lunettes de soleil noires tendances et un look barbu. L’acteur a été accueilli par ses fans et sympathisants.

L’acteur de Shamshera a même parlé de tout son cœur avec Deadline Hollywood et a laissé tout le monde choqué par ses objectifs de carrière à long terme. Ranbir a déclaré qu’il avait toujours voulu réaliser et faire un film. Il a même dit que bien qu’il n’ait pas maîtrisé le courage d’écrire une histoire, il a toujours attendu qu’une histoire lui vienne naturellement. L’acteur a même déclaré qu’il n’était pas écrivain et qu’il se sentait timide pour partager ses idées avec d’autres personnes, mais il y travaille. Il a même dit que c’était son plan sur 10 ans dans lequel il voulait commencer à réaliser des films et y jouer également.

Un regard sur le regard de Ranbir Kapoor au Festival international du film de la mer Rouge 2022 –

Ranbir Kapoor a également révélé quand il prévoyait d’entrer dans l’industrie hollywoodienne et a déclaré qu’il ne dirait jamais jamais. Il s’est même dit satisfait du genre d’opportunités qui s’offrent à lui dans sa langue. Il a même dit qu’il avait un certain blocage dans la tête à propos de jouer en anglais. Eh bien, il semble que l’acteur Animal Ranbir est prêt à suivre les traces de sa femme Alia Bhatt et entrera bientôt dans l’industrie hollywoodienne. Alia fera ses débuts à Hollywood The Heart Of Stone avec Gal Gadot et Jamie Dornan.

Sur le plan du travail, Ranbir a un film sans titre mettant en vedette Shraddha Kapoor et le réalisateur Animal de Sandeep Reddy Vanga.