Ranbir Kapoor soutient Alia Bhatt alors qu’elle a du mal à terminer les paroles de Kesariya, les internautes l’appellent pour avoir trop joué

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ne font jamais la une des journaux. L’adorable couple reste constamment dans l’actualité pour de bonnes raisons. Chaque fois qu’ils marchent, les deux réussissent à attirer l’attention. Le duo a assisté à un événement à Mumbai jeudi et a attiré les médias alors que Ranbir a taquiné Alia pour qu’elle chante une chanson, mais malheureusement, elle oublie les paroles.

Le couple a assisté à l’événement de lancement du calendrier Mumbai Moments 2023 au Mumbai Press Club. lors de l’interaction avec les médias, Ranbir a demandé à Alia de chanter une chanson pour les médias. Elle a choisi de chanter le très célèbre titre de son dernier film Brahmastra. L’actrice a choisi Kesariya pour chanter de sa voix mélodieuse et soul. Après avoir chanté une ligne, elle ne parvient pas à terminer les paroles, à ce stade, Ranbir Kapoor est venu en soutien à sa magnifique épouse.

Cependant, elle ne s’est pas arrêtée et a continué à chanter et Ranbir Kapoor a été vu en train de se réjouir. L’acte aimable de Ranbir soutenant sa femme a gagné Internet. Alors que les internautes étaient impressionnés par le soutien de Ranbir Kapoor, une partie de la société a accusé l’actrice de surjouer. Les gens l’ont appelée en disant qu’elle faisait semblant d’oublier les paroles. La vidéo d’elle chantant Kesariya lors de l’événement viral et les internautes ont dit qu’elle essayait tellement d’être drôle en demandant à Alia Bhatt d’être elle-même. Dans la vidéo, on voit Ranbir chuchoter à ses oreilles pendant qu’elle chante, les gens ont supposé qu’il devait avoir dit “jayada overacting mat kar”.

Le duo a partagé l’écran pour la première fois dans Brahmastra d’Ayan Mukerji. L’année dernière, le couple puissant a réussi à toujours être au top des titres d’actualité pour la vie professionnelle et personnelle. Ils se sont mariés dans une affaire proche et ont accueilli leur premier enfant Raha à la fin de l’année 2022.

Sur le plan du travail, Ranbir Kapoor sera ensuite vu dans la comédie romantique de Luv Ranjan Tu Jhoothi ​​Main Makkaar aux côtés de Shraddha Kapoor pour la première fois. Dans le pipeline, il a aussi Animal avec Rashmika Mandanna. D’autre part, Alia est prête pour la sortie de son premier album hollywoodien Heart of Stone avec Gal Gadot. Le thriller d’action d’espionnage sortira sur Netflix le 11 août 2023.