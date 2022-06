Ranbir Kapoor soulève Shraddha Kapoor dans ses bras dans une nouvelle photo LEAKED du film de Luv Ranjan

Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor tournent actuellement en Espagne pour le prochain film de Luv Rangan, dont le titre n’a pas encore été révélé par les réalisateurs. C’est la première fois que l’acteur de Brahmastra est associé à l’actrice de Stree pour un projet et leur chimie est appréciée dans les images et les vidéos des coulisses qui sont divulguées depuis les décors du film.

Sur la dernière photo, Ranbir peut être vu en train de soulever Shraddha dans ses bras et les deux sont vus souriant largement sur la photo portant des vêtements décontractés et cool avec leurs lunettes de soleil élégantes. La photo, qui a été largement partagée par les pages de fans des deux stars, est maintenant devenue virale sur Internet.

Le film, qui devait auparavant sortir le jour de la République l’année prochaine, c’est-à-dire le 26 janvier 2023, a changé de plan et sortira désormais à l’occasion de Holi l’année prochaine, c’est-à-dire le 8 mars 2023. En voyant les images divulguées, les fans attendent avec impatience de voir Ranbir et Shraddha ensemble sur grand écran.





Parlant du cinéaste Luv Ranjan, il est bien connu pour son association avec la star de Bhool Bhulaiyaa 2 Kartik Aaryan qu’il a réalisé dans ses quatre premières comédies romantiques à savoir Pyaar Ka Punchnama, Akaash Vaani, Pyaar Ka Punchnama 2 et Sonu Ke Titu Ki Sweety .

LIRE | Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor tournent un numéro de danse pour le film sans titre de Luv Ranjan en Espagne, la vidéo divulguée devient virale

Pendant ce temps, Ranbir Kapoor sera vu ensuite dans Shamshera de Karan Malhotra dont l’affiche a récemment été divulguée en ligne montrant la star dans son look robuste de dacoit. Prévu pour sortir le 22 juillet, le film de Yash Raj Productions met en vedette Vaani Kapoor et Sanjay Dutt, à l’exception de la star de Sanju.

Et Shraddha Kapoor, qui a été vue pour la dernière fois face à Tiger Shroff dans Baaghi 3, commencera bientôt à tourner pour Naagin de Vishal Furia jouant le personnage principal de la reine serpent dans le thriller surnaturel.