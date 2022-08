Ranbir Kapoor s’excuse pour sa remarque “phailod” sur la prise de poids de la grossesse d’Alia Bhatt, dit “mon sens de l’humour…”

Ranbir Kapoor a commencé des promotions sur le terrain pour son prochain film Brahmastra, dans lequel il partage l’espace d’écran avec sa femme-actrice Alia Bhatt pour la première fois, alors qu’il visitait Chennai pour la conférence de presse avec la superstar du Sud Nagarjuna, qui est aussi un partie du film d’Ayan Mukerji, et le réalisateur RRR SS Rajamouli.

Récemment, Ranbir, Ayan et Alia se sont réunis pour une session en direct sur YouTube après avoir lancé le teaser de l’une des chansons du film, Dance Ka Bhoot, et ont également répondu à quelques questions de fans. Le trio a même répondu aux questions des fans lors de la session en direct et a discuté de la musique de Brahmastra composée par Pritam.

Lorsqu’un fan leur a demandé pourquoi ils ne faisaient pas la promotion de Brahmastra de manière agressive, l’actrice de Raazi a déclaré : « Nous ferons la promotion du film, et nous serons partout, mais si la question que vous posez est pourquoi nous ne sommes pas « phailod » partout, en ce moment, notre l’accent est mis…”. Avant qu’elle ne puisse en dire plus, Ranbir a pointé le ventre rond d’Alia et a dit: “Eh bien, je peux dire que quelqu’un a le ‘phailod’.”

L’acteur, qui a été vu pour la dernière fois dans Shamshera dans un double rôle, a été vivement critiqué pour son commentaire sur la prise de poids pendant la grossesse d’Alia et s’est vu poser la même question le mercredi 24 août lors des promotions de Chennai. Ranbir s’est ensuite excusé auprès de tout le monde en disant qu’il avait un mauvais sens de l’humour.

Dans une vidéo partagée par Instant Bollywood sur Instagram, on peut entendre Ranbir dire : “Premièrement, j’aime ma femme avec tout ce que j’ai dans ma vie. C’est une blague qui ne s’est pas avérée drôle. Ce n’était pas mon intention . Je m’excuse auprès de ceux qui ont été déclenchés ou offensés par la même chose. J’en ai parlé à Alia plus tard et elle en a vraiment ri et cela ne l’a pas dérangé. J’ai vraiment un mauvais sens de l’humour et parfois ça tombe à plat sur mon visage parfois. Je suis désolé si j’ai blessé quelqu’un.





Pendant ce temps, à part le mari-femme et Nagarjuna, Brahmastra Part One: Shiva présente Amitabh Bachchan et Mouni Roy dans des rôles de premier plan. C’est la première partie de la trilogie Astraverse prévue.