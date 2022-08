Ranbir Kapoor s’excuse après avoir été massivement trollé pour ses commentaires sur la prise de poids pendant la grossesse d’Alia Bhatt

“J’en ai parlé à Alia et elle a vraiment rigolé” #RanbirKapoor s’excuser pour son commentaire NOUS AIMONS RANBIR KAPOOR pic.twitter.com/6b3bBUPIsh Lakeer Ka Fakeer (@arthwrites) 24 août 2022

Ranbir Kapoor s’est finalement excusé pour son commentaire sur le poids de sa femme Alia Bhatt pendant la grossesse. L’acteur était présent à Chennai pour promouvoir son film Brahmastra où il a été interrogé sur la façon dont les fans d’Alia et les internautes n’étaient pas satisfaits de sa “blague” sur le poids de sa femme Alia Bhatt. Ranbir s’est adressé à la pêche à la traîne et s’est excusé pour son très mauvais sens de l’humour. La star de Brahmastra a déclaré qu’il aimait sa femme avant qu’elle n’entre dans sa vie et qu’il ne ferait jamais rien pour la blesser. Il a même mentionné comment Alia a ri quand il l’a informée qu’elle avait été trollée pour sa “blague” sur son poids.