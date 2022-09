Ranbir Kapoor se transforme en un mari super protecteur pour les enceintes d’Alia Bhatt lors d’un événement [Watch adorable video]

Ranbir Kapoor a été massivement accusé à plusieurs reprises de ne pas être un mari protecteur pour sa femme enceinte Alia Bhatt et il y a eu des cas qui ont été capturés par des caméras. Mais attendez, ça n’a jamais été la vérité. La star est follement amoureuse de sa femme. Le couple s’est marié après avoir été en couple pendant cinq longues années et ils attendent aujourd’hui leur premier enfant. Alors qu’ils attendent avec impatience l’arrivée du nouveau-né, ils font la promotion de leur premier bébé ensemble Brahmastra. Dans la vidéo, vous pouvez voir Alia et Ranbir faire la promotion de leur film après des semaines de sortie. Eh bien, le couple a regardé le film avec les étudiants et a pris leurs réactions honnêtes.

Regardez cette adorable vidéo de Ranbir Kapoor protégeant sa femme enceinte Alia Bhatt lors d’un événement

Alors qu’ils étaient tous prêts à terminer leur journée, Alia a été vue en train de descendre de la scène un peu pressée, ce à quoi Ranbir Kapoor lui a tenu les épaules et lui a demandé de faire attention, plus tard, le mari et la femme sont descendus ensemble et les fans de Ralia sont évanoui sur leur chimie. Eh bien, Ranbir et Alia forment un couple inhabituel, et ils n’ont jamais tendance à faire de PDA, mais parfois ils deviennent mignons, et nous ne pouvons pas en avoir assez.

La douche de bébé d’Alia serait organisée par sa mère Neetu Kapoor et sa mère Soni Razdon, qui ne seront réservées qu’aux femmes. Comme Alia entrera dans ses huit mois, ils organiseront la baby shower principalement en octobre. Alia devrait livrer en décembre et les familles Kapoor et Bhatt attendent avec impatience cette journée spéciale. Tandis que Ranbir, qui est ravi d’être père, a hâte de tenir son petit dans ses bras. Pendant ce temps, Alia est le membre le plus choyé de la famille et a profité de tous les bons conseils de grossesse et de la nourriture délicieuse de la famille.