Ranbir Kapoor se moque de sa cérémonie de mariage avec Alia Bhatt dans cette dernière vidéo et vous ne pouvez pas la manquer

Seulement si vous pensiez que Ranbir Kapoor ne pouvait pas être plus cool que ça, vous vous trompez. Il a une fois de plus prouvé pourquoi il est l’un des acteurs les plus aimés et les meilleurs de Bollywood. Ranbir Kapoor qui se prépare pour son prochain film Shamshera ne néglige aucun effort pour promouvoir son film. Alors qu’il propose des idées uniques pour attirer l’attention du public alors qu’il fait la promotion de Shamshera, ce segment de Ranbir Kapur se moquant de l’OG Ranbir Kapoor est une montre hilarante. L’acteur s’est fouillé à plusieurs reprises, qu’il s’agisse de se moquer de ses films flop ou d’épouser Alia Bhatt lors d’une très petite cérémonie. Il a tout fait et nous l’aimons chaque instant.

On se demande comment Alia Bhatt va REAGIR

Ranbir Kapoor dans cette vidéo peut être vu en conversation avec lui-même qui est Ranbir Kapur avec ‘U”. L’acteur se moque de lui-même pour avoir obtenu son premier film parce qu’il appartient à la famille Kapoor, pour avoir une série de flops et diriger son Kapoor Khandaan aux déceptions. Et si cela ne suffisait pas, il a même fouillé son mariage avec Alia Bhatt. Dans la vidéo, Ranbir Kapur demande à l’OG Ranbir Kapoor, ” Alia a d’abord fait Kalank, puis Sadak 2, vous a épousé. Que pensez-vous quand sa malchance prendra-t-elle fin ?” La vraie Kapoor a souligné qu’elle était incroyable à Gangubai”, l’autre Ranbir a demandé, “Êtes-vous jaloux”.

Dans le film Shamshera, vous verrez Ranbir Kapoor dans un double rôle et pas étonnant qu’il ait proposé cette vidéo à double rôle de lui qui ne fait que gagner les cœurs et comment. Shamshera de Ranbir Kapoor sortira le 22 juillet 2022. Il présente également Sanjay Dutt et Vaani Kapoor dans des rôles importants. Alors que l’acteur attend également la sortie de son film le plus attendu Brahmastra avec sa femme Alia Bhatt et leurs fans ont hâte qu’ils commencent la promotion ensemble. Alors que tout récemment Alia a annoncé sa grossesse, le couple s’est marié le 14 avril 2022.