Ranbir Kapoor se fait brutalement troller pour avoir dit qu’Alia Bhatt avait un “phailod” lors des promotions de Brahmastra

Récemment, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et le réalisateur Ayan Mukerji ont participé à un YouTube Live où ils ont discuté de leur prochain film et d’autres sujets. Lors de la discussion sur les promotions non agressives du film. Ranbir a fait une remarque sur Alia, qui était enceinte, qui n’a pas plu aux utilisateurs en ligne.

Dans le cadre de la promotion Brahmastra, les acteurs Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et le réalisateur Ayan Mukerji se sont récemment réunis pour un YouTube Live. Plusieurs des vidéos de l’interview sont devenues populaires en ligne. Le trio a discuté de leur nouveau film et a expliqué pourquoi ils n’en font pas une publicité agressive.

La future maman Alia a répondu: “Nous ferons la promotion du film, et nous serons partout, mais si la question que vous posez est pourquoi nous ne sommes pas phailod partout, en ce moment, notre objectif est …” Ranbir a alors pointé le bébé d’Alia bosse et a dit: “Eh bien, je peux dire que quelqu’un a phailod.”

La blague de Ranbir semble avoir stupéfié Alia et Ayan. Cela a mis en colère les trolls en ligne qui ont ridiculisé Ranbir sur Twitter.

#RanbirKapoor cette blague aux dépens d’Alia, à l’antenne… comme pourquoi ? C’est un crétin sans goût. pic.twitter.com/NWgBYSTvcz— Renée (@Aditiya_renee) 19 août 2022

Ranbir Kapoor est redevenu lui-même en public, c’est-à-dire toxique. je ne peux pas comprendre comment alia bhat le tolère ! — akshar (version taylor) (@aksharmistry) 19 août 2022

Dire que j’aimais Ranbir Kapoor – (@henalb_) 19 août 2022













Pour les non-initiés, selon un rapport de Zee News, avec plus de 10 millions d’heures de visionnage, la vedette d’Alia Bhatt Darlings a l’ouverture mondiale la plus élevée pour un film indien original (non anglais). Le réalisateur Jasmeet K Reen a déclaré: “Voir notre travail d’amour, Darlings étant si bien reçu par le public à travers le monde, est vraiment réconfortant. En tant que cinéaste, c’est formidable de voir que Darlings a une plate-forme pour être regardé et aimé par les téléspectateurs autour du monde en un clic sur un bouton et être à la mode à l’échelle mondiale sur Netflix juste au cours de la semaine d’ouverture est surréaliste ! C’est vraiment un sentiment merveilleux et épanouissant de voir cette histoire résonner auprès des téléspectateurs du monde entier et j’ai hâte de voir comment plus de gens recevez-le dans les prochains jours !”

Côté travail, Ranbir et Alia seront bientôt vus ensemble pour la première fois sur grand écran à Brahmastra. Le film sortira le 9 septembre. Outre Brahmastra, Ranbir a également Animal et un film qui n’a pas encore de titre avec Luv Ranjan. Alia sera vue dans Darlings, le film hollywoodien Heart of Stone, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et Jee Le Zaraa.