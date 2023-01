Ranbir Kapoor se fâche avec maman Neetu Kapoor alors qu’ils révèlent la première photo de Raha Kapoor; sentir les internautes [Watch video]

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont rencontré les photographes hier et leur ont montré la première photo de leur fille bien-aimée Raha Kapoor et les ont sur place pour aucune politique de photo, tout comme Anushka Sharma et Virat Kohli. Tandis que Ranbir et Alia rencontraient joyeusement chaque paparazzi et cliquaient sur des photos avec eux, Dadi Neetu Kapoor était également présent avec eux. Dans cette vidéo, de nombreux internautes ont le sentiment que RK s’est fâché contre sa mère lorsqu’elle a demandé au photographe de l’éclairer tout en cliquant sur les photos.

Neetu dit au photographe d’une manière très amicale d’apporter la lumière, Ranbir Kapoor la calme et dit qu’il comprend et l’expression faciale de l’acteur de Brahmastra change et sent les internautes et ils affirment qu’il s’est un peu fâché contre sa mère. Eh bien, comme on dit, tout ce qui est vu de vos yeux n’est pas vrai et le clin d’œil. Le garçon Kapoor partagé avec sa mère est quelque chose de mieux connu d’eux seulement. Il n’est donc évidemment pas correct de juger sur la base de vidéos.

En parlant de Raha Kapoor, ses photos ne seront jamais montrées maintenant et cela a définitivement bouleversé les fans d’Alia et de Ranbir car ils attendaient avec impatience d’avoir un aperçu de la petite.