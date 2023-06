Ranbir Kapoor se détendre avec le défunt grand-père d’Alia Bhatt dans le message de Soni Razdan vous laissera ému

Le grand-père d’Alia Bhatt, Narendra Nath Razdan, est décédé le 1er juin. Il avait 94 ans. Dans un long post émouvant, l’actrice Soni Razdan s’est souvenue de son défunt père. Elle a partagé un montage vidéo d’adorables moments en famille, et il présentait plusieurs aperçus inédits de leurs réunions de famille.

Sur l’une des photos, Ranbir Kapoor est vu assis sur un canapé aux côtés de Narendra Nath Razdan et du père et réalisateur d’Alia Bhatt, Mahesh Bhatt. Nous avons également repéré un autre cliché adorable où Ranbir a posé avec Narendra Nath Razdan et Shaheen Bhatt (la sœur d’Alia Bhatt) alors qu’ils se tenaient autour d’une table. Certaines célébrations d’anniversaire ont également fait leur chemin vers le montage vidéo. Soni Razdan a également ajouté plusieurs photos inédites de son père de sa jeunesse.

Jetez un oeil au post ici:

« Mon papa mon héros », la note réconfortante de Soni Razdan

Dans la légende, Soni Razdan a écrit comment son père était « l’homme le plus joyeux, amusant, créatif et qui affirme la vie ». « Mon papa mon héros. Unique en son genre. Rockstar originale. Architecte incroyable. De nous et des bâtiments et des blagues et de presque tout. l’enfance s’est passée dans un véritable univers alternatif avec papa quand il était là, on se régalait soit d’histoires qu’il inventait en nous les racontant sur la gentille fille Neelam et son petit frère coquin Gagan, soit sur l’imaginaire Chunu, que les adultes pouvaient Je ne vois pas mais nous pourrions – ou il jouerait son violon pour nous – ou imiter Groucho Marx oh la liste était interminable », a lu la longue note de Soni Razdan.

Appelant son père « un artiste naturel », l’actrice lui a attribué le talent qu’elle a pour les arts de la scène. Soni Razdan a également révélé comment ses parents se sont rencontrés. Elle a dit que son père avait passé neuf ans à Londres « à étudier l’architecture » et aussi « à jouer du violon pour le célèbre danseur Ram Gopal ». « Et c’est comme ça que ma mère et lui se sont rencontrés. Ce serait une histoire pour mon livre quand je l’écrirais », a-t-elle ajouté.

Soni Razdan a écrit qu’à l’âge de trois mois, ses parents sont venus en Inde et ont commencé leur vie à Bombay où elle a grandi et continue de vivre à ce jour.