Ranbir Kapoor- Sanjay Dutt vedette Rs 10 crore

Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor avec Shamshera, l’un des films les plus attendus, est finalement sorti le 22 juillet (vendredi) dans les salles. Selon les premières estimations, le film a collecté Rs 10 crore le premier jour.

C’est le film de retour de Ranbir Kapoor, ses fans étaient tellement excités de le voir sur grand écran. Selon sacnilk.com, le film est prêt à collecter 10,50 crore le jour 1, ce qui est un bon début. Le film est sorti sur plus de 4350 écrans, ce qui en fait la plus grande sortie après la pandémie pour les films hindis.

Pendant ce temps, les internautes se sont rendus sur Twitter et ont revu le film. Le film a reçu des réactions mitigées, certains l’aiment et d’autres non. L’analyste de cinéma Tarah Adarsh, sur Instagram, a qualifié le film d ‘”insupportable”. Il a écrit : “Rappelle des souvenirs de #ThugsOfHindostan… Même le pouvoir des étoiles de #RanbirKapoor ne peut empêcher ce navire de couler… DÉCEPTION ÉPIQUE.”





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: «La première mi-temps s’est terminée sur une très bonne note. Beaucoup de choses sont emballées dans l’histoire de #Shamshera. On a l’impression de regarder un film du sud de l’Inde avec de nombreux dialogues et actions dignes d’applaudissements. C’était aussi un peu long. Mais était néanmoins engageant. #ShamsheraReview.

Le deuxième mentionnait: “Première moitié moi salut 3 gaane yar …. Itne gaane kaun dalta hai Film acchi pace pr hai ..”

Boycotter fortement #ShamsheraReview #Shamsheera .

Afin de punir le péché commis par @yrf sur notre #SushantSinghRajput ce film devrait être un plus gros flop que #SamratPrithviraj .Nous devons punir sévèrement #AdityaChopra & #ShanooSharma .

Justice4SSR Mouvement des masses https://t.co/iV9cjY8mWN— suman kumar mahanta (@suman_13_BOY) 22 juillet 2022

#ShamsheraReview

Intervalle

Le film est exactement ou meilleur que ce que vous ou moi attendions après avoir regardé la bande-annonce, bien que le teaser nous ait tous trompés.

Le ton est drôle, parfois grave.

Trop d’adoration de Shamshera.

L’incohérence dans la cinématographie est perceptible.

En savoir plus — Vishwajeet Singh Shekhawat(TheSuperheroPro) (@TheSuperheroPro) 22 juillet 2022

#Shamshera#shamsherablockbuster

Très bon film

Fond d’écran parfait

Film thriller à voir absolument

Point culminant parfait #Ranbir #Ranbirkapoor

Agissant

Baba agissant

Dans l’ensemble, il faut regarder le film Les prix sont également bas

Allez voir le film

Note 4,5 étoiles#ShamsheraReview— Naitik (@Naitik_09) 22 juillet 2022

La première mi-temps s’est terminée sur une très bonne note. Beaucoup emballé dans l’histoire de #Shamshera. On a l’impression de regarder un film du sud de l’Inde avec de nombreux dialogues et actions dignes d’applaudissements. C’était aussi un peu long. Mais était néanmoins engageant. #ShamsheraReview – Maître Bay Son (@MasterBaySon) 22 juillet 2022

La troisième personne a écrit : « Je veux que #Shamshera soit un blockbuster. Au moins bollywood ko thoda pousse millega. #ShamsheraReview.

Le quatrième a commenté: «Le démarreur hindou #RanbirKapoor #Shamshera FLOPPED au box-office Ne gaspillez pas votre argent pour regarder dans les salles. Le film ne vaut même pas le temps de le regarder gratuitement en ligne.

Le cinquième a déclaré: “Je vais regarder et revoir #Shamshera aujourd’hui. Merci à tous ceux qui ont voté.

#Shamshera Examen: Un film comme celui-ci devrait s’ouvrir avec un minimum de 18 à 20 crores le 1er jour car il a un budget de 150 crores. J’espère que les critiques décentes se traduiront par des chiffres au box-office #ShamsheraReview #RanbirKapoor– Kumar Swayam (@RahatJugunu) 22 juillet 2022

La sixième personne a tweeté: “Un film comme celui-ci devrait s’ouvrir avec un minimum de 18 à 20 crores le 1er jour car il a un budget de 150 crores. J’espère que les critiques décentes se traduiront par des chiffres au box-office.

#Shamshera Examen: Les plus gros plats à emporter sont les performances, les dialogues, les scènes d’action, les musiques de fond et la cinématographie de Ranbir En revanche, certaines scènes en retard affectent le film en 2ème mi-temps mais le point culminant compense cela Un bon casting aide aussi #ShamsheraReview – Kumar Swayam (@RahatJugunu) 22 juillet 2022

Un autre a déclaré: “Les plus gros plats à emporter sont les performances, les dialogues, les scènes d’action de Ranbir, la cinématographie des BGM. D’un autre côté, certaines scènes en retard affectent le film en 2e mi-temps, mais le point culminant le compense. Un bon casting aide également.”

Réalisé par Karan Malhotra, Shamshera est financé par Aditya Chopra de YRF et le film est censé être réalisé avec un budget énorme. Apparemment réalisé avec un budget énorme de Rs 150 crore, Shamshera est l’un des films hindi les plus chers qui devrait séduire le public avec ses séquences d’action à indice d’octane élevé et son scénario stellaire. Il a la grande promesse d’un Ranbir Kapoor jamais vu auparavant, qui joue le double rôle de Balli et Shamshera dans le film. Sanjay Dutt joue l’ennemi juré de Ranbir dans cet énorme coup de casting et sa confrontation avec Ranbir sera quelque chose à surveiller car ils se poursuivront férocement sans pitié.