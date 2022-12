Ranbir Kapoor révèle son intention d’élever sa fille Raha avec sa femme active Alia Bhatt

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont devenus les fiers parents de leur première petite fille Raha le 6 novembre. Et Ranbir n’a pas encore accepté de devenir père et ne s’attendait pas à ressentir cela après avoir accueilli son premier enfant.

En marge du Festival du film de la mer Rouge à Djeddah, on a demandé à Ranbir comment sa vie avait changé après avoir embrassé la parentalité. À quoi, il a répondu en disant que c’est un plaisir d’avoir Raha dans sa vie et le fait qu’il ait une fille, lui donne des étoiles dans la cervelle.

Il se demande pourquoi il n’est pas devenu père plus tôt car c’est un sentiment formidable. Il a également parlé de ses insécurités en disant que lorsque ses enfants auront 20 ans, il en aura 60 et a exprimé ses inquiétudes s’il pourra rattraper leur énergie.

Parlant de la façon dont il envisage d’élever sa fille avec une femme qui travaille, Ranbir a déclaré lors de la conférence de presse qu’en ce qui concerne le travail, lui et Alia appréciaient vraiment le temps passé loin du travail. “De toute façon, je ne travaille pas beaucoup, je travaille environ 180 à 200 jours par an. Elle (Alia Bhatt) fait beaucoup plus de travail et est beaucoup plus occupée que moi. Mais nous allons équilibrer cela. Quand elle prend du travail Je vais probablement faire une pause. Quand je travaillerai, elle prendra une pause”, a-t-il déclaré.

Ranbir a en outre déclaré que c’était une période très excitante de leur vie car lui et Alia étaient auparavant petit ami et petite amie avant de devenir mari et femme et maintenant ils sont parents de leur petite fille Raha, qui a récemment eu un mois. Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2018 sur les plateaux de Brahmastra Part One: Shiva, s’est marié plus tôt cette année en avril.