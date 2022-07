Ranbir Kapoor révèle que lui et Alia Bhatt ont commencé à construire la pépinière du bébé; La star de Shamshera dit : “Je ne fais que rêver avec ma femme”

Ranbir Kapoor et Alia Bhat sont tout au sujet de l’amour. Ils se dirigent vers la prochaine phase de leur vie – la parentalité et ils semblent en profiter pleinement. Le beau mec est occupé à promouvoir son prochain film Shamshera. Au cours des interactions avec les médias et des interviews, il parle franchement de la façon dont il a hâte d’être père. Dans sa récente interaction, il a révélé qu’il avait déjà commencé à construire une crèche pour son enfant avec sa femme Alia Bhatt.

Ranbir et Alia “rêvent” et profitent de l’excitation

Dans une récente conversation avec RJ Stutee pour Hindustan Times, il a déclaré que l’excitation et la nervosité ne se comparent à rien. Il aime simplement faire des choses amusantes avec sa femme. Il aurait déclaré : “En ce moment, je ne fais que rêver avec ma femme, prenant chaque jour comme il vient. Comme tous les parents en herbe, vous lisez vos histoires, nous avons commencé à construire la crèche, donc à faire toutes les choses amusantes. Mais l’anticipation, l’excitation, la nervosité et l’anxiété pour une telle chose ne se comparent à rien. C’est incomparable, donc prendre une journée à la fois.

Les prochains projets de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt

Le film Shamshera de Ranbir Kapoor, qui met également en vedette Vaani Kapoor et Sanjay Dutt, sortira demain, c’est-à-dire le 22 juillet 2022. Le film est réalisé par Karan Malhotra. En dehors de cela, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt attendent ensemble avec impatience la sortie de leur film Brahmastra. Le film réalisé par Ayan Mukerji est en préparation depuis plusieurs années. Et enfin, le film sortira cette année. C’est récemment que la chanson Kesariya a été publiée par les créateurs. Il est qualifié d’hymne d’amour de la saison.

Ces deux-là ont notre cœur. Nous avons hâte de voir leur petit! Mais laisseront-ils les papas cliquer sur les photos de leur bébé ? Voyons voir.