Ranbir Kapoor révèle comment l’entraîneur du mouvement israélien Ido Portal l’a aidé à se préparer pour son rôle

Réalisé par Ayan Mukerji et mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux, l’épopée d’aventure fantastique Brahmastra Part One: Shiva s’est avérée être un énorme blockbuster avec des gains de plus de Rs 425 crore au box-office mondial. Ranbir Kapoor a joué le personnage titulaire de Shiva dans le film qui possède l’Agnyatra, c’est-à-dire l’arme du feu.

Parlant des préparatifs du film, Ranbir a révélé comment l’entraîneur de mouvement israélien Ido Portal l’avait aidé à se préparer au physique et au mouvement nécessaires à son personnage. Il a ajouté qu’il avait fait de nombreux ateliers avec Ido qui l’avaient aidé à représenter graphiquement sa relation avec le feu.

L’acteur a déclaré: “Shiva était un personnage très complexe sur le papier. Et nous avons dû faire beaucoup de préparation pour lui donner vie. La façon dont il marche, court, se bat, danse – presque tous les aspects de son physique qui impliquaient le mouvement – devait être conçu. Sa relation avec le feu devait être représentée graphiquement – à la fois émotionnellement et physiquement. Je me suis beaucoup entraîné et j’ai participé à de nombreux ateliers avec Ayan et quelques spécialistes, dont Ido Portal, qui m’a aidé à créer ce graphique. Et cela s’est finalement traduit par le personnage et le voyage que vous voyez à l’écran.”

En février 2018, Ido a partagé des photos avec Ranbir, Alia, Ayan et Mouni sur son Instagram. Partageant la photo ci-dessous, il a écrit : “J’ai eu la chance de collaborer à la production d’une idée spéciale – Brahmastra, l’idée originale du réalisateur et bon ami Ayan Mukerji. Ayan est un rêveur. Un innovateur et un casse-cou dans son approche choses. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble au cours de la dernière année à mettre l’imagination, l’esprit et le corps dans le développement des personnages. Mon rôle était initialement la conception du mouvement pour le personnage principal et plus tard la transmission de cette conception à l’acteur jouant ce rôle – le talentueux Ranbir Kapoor.”





Il a ajouté : « Brahmastra semble évoluer dans le sens de l’innovation et de la collision/collaboration entre des pouvoirs techniques incroyables avec le raffinement toujours présent et à l’ancienne du mouvement, de la dynamique de l’expression corporelle et du geste. Je suis honoré de participer à cette production. mais surtout heureux pour les amitiés et les grands moments créatifs passés dans le développement de ce film. Merci, Ayan et toute la production pour votre confiance en moi et ma vision ! Cela a été et continue d’être un immense plaisir !”.

Après avoir captivé le public avec l’extravagance visuelle sur grand écran, Brahmastra sera diffusé sur Disney + Hotstar à partir du 4 novembre.