Ranbir Kapoor remporte le titre de meilleur père avec ce doux geste pour sa fille Raha Kapoor

Ranbir Kapoor a fait tourner les têtes avec sa dernière apparition alors que le garçon Kapoor a été vu portant une casquette cool. Désormais, il n’y a plus rien de nouveau puisque les casquettes sont son accessoire préféré. Mais la mention spéciale sur le chapeau de sa fille Raha KapoorLe nom de est quelque chose qui a attiré beaucoup de regards. Brahmastra la star a été vue dans un nouveau look portant des lunettes qui vous rappelleront instantanément son Rajneeti jours. L’acteur a fait un darshan Ganpati au bureau de la série T et a parlé avec joie aux paparazzi et son chapeau est devenu le sujet de conversation de la ville. Les internautes prétendent qu’il n’a peut-être pas remporté le titre de meilleur petit ami ou mari, mais il est certainement le meilleur père et ce geste le plus doux du garçon Kapoor pour sa petite fille en est la preuve.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor ici :

Ranbir Kapoor est un père excité depuis qu’il a appris la grossesse d’Alia Bhatt et au fil du temps, il s’est assuré qu’il deviendrait la meilleure personne pour sa fille Raha. La star d’Animal ne manque jamais non plus de parler de sa fille en affirmant qu’il est un rot. expert à son sourire fait sourire son cœur et plus encore.

En parlant de Raha, Ranbir et Alia ont insisté pour que les paparazzi évitent de cliquer sur ses photos jusqu’à l’âge de 2 ans. Alia, dans sa dernière interview, a même expliqué qu’elle ne pouvait pas emmener son enfant de 10 mois dans une poussette dans un parc en Inde et que c’était une chose qu’elle avait hâte de faire lorsqu’elle serait à l’étranger. Raha est la prunelle des yeux d’Alia et Ranbir et les fans ont en effet hâte de voir un aperçu du petit.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ici :

Sur le plan professionnel, Ranbir Kapoor est prêt pour sa prochaine sortie Animal, le premier look ayant déjà suscité une énorme curiosité parmi les fans puisque le teaser est prêt à sortir le jour de son anniversaire, le 28 septembre 2023.