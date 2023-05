Ranbir Kapoor pense que CETTE superstar peut être une baby-sitter parfaite pour sa fille Raha; vous ne serez peut-être pas très surpris [Watch Video]

L’année 2022 a été extrêmement spéciale pour Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Non seulement ils se sont mariés, mais ils ont même accueilli leur fille Raha dans ce monde. Depuis lors, Ranbir et Alia ne peuvent parler que de leur princesse. Raha Kapoor est la prunelle de leurs yeux et ils adorent parler d’elle. Ranbir Kapoor, qui aime généralement garder sa vie personnelle personnelle, a parlé franchement de la paternité et des moments partagés avec Raha lors de ses entretiens. Dans une de ces interviews, on a demandé à Ranbir Kapoor qui, parmi les célébrités de Bollywood, pouvait être une baby-sitter parfaite pour Raha. Des suppositions?

Ranbir Kapoor veut que CET acteur garde Raha Kapoor

Eh bien, Ranbir Kapoor a déclaré que Shah Rukh Khan pouvait être la meilleure baby-sitter pour Raha Kapoor. Il a plaisanté en disant que King Khan n’avait qu’à écarter les bras et Raha serait très heureuse de le voir faire cela. Eh bien, nous ne sommes pas très surpris. Shah Rukh Khan a maintes et maintes fois prouvé qu’il est un père adoré d’AbRam, d’Aryan et de Suhana et qu’il aime les enfants. Et il a aussi une certaine expertise dans ce domaine. Une fois, Maheep Kapoor a révélé que Shah Rukh Khan avait l’habitude de garder Suhana Khan, Ananya Panday et Shanaya Kapoor lorsque les dames faisaient la fête à Londres. Elle a également révélé comment il avait obtenu à Shanaya la poupée qu’elle voulait. Shah Rukh Khan avait l’habitude d’emmener les enfants faire du shopping et de passer du bon temps.

Maintenant, à quel point est-ce doux? Nous aimerions vraiment voir Shah Rukh Khan être la baby-sitter de Raha Kapoor. Les jeunes parents, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont décidé de ne pas révéler le visage de leur fille en public jusqu’à ce qu’ils le jugent bon. Ils ont également évité de publier des photos de leur petit sur les réseaux sociaux.

Côté travail, Ranbir Kapoor sera ensuite vu dans un film intitulé Animal. Alia Bhatt sera vue dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh et Heart of Stone avec Gal Gadot. Shah Rukh Khan a une liste bien remplie puisqu’il sera vu à Jawan et Dunki. Il a également fait une apparition dans Tiger 3. Après le succès retentissant de Pathaan, les fans attendent de voir plus de Shah Rukh Khan sur grand écran.