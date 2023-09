Ranbir Kapoor, Neetu do Ganpati Visarjan ; les internautes se demandent pourquoi Alia Bhatt a disparu alors qu’elle est de retour de Milan [Watch video]

Ranbir Kapoor et Neetu Kapoor ont marqué leur présence lors du Ganapati Visarjan de 5 jours à Mumbai, où le duo mère-fils a été vu en train de dire adieu à Ganpati Bappa. Ranbir avait l’air super beau avec un t-shirt rouge et un pantalon de jogging gris avec sa mère, mais ce qui laissait beaucoup se demander, c’était Alia Bhattl’absence. Le Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani L’actrice qui a fait tourner les têtes avec son apparition à Milan, a été vue en train de rentrer à l’aéroport ce matin, et bien qu’elle soit en ville, elle a raté le Ganpati Visarjan. Alia et Ranbir sont souvent confrontés au radar des trolls des réseaux sociaux, et encore une fois, ils ont attiré l’attention. On suppose que la raison pour laquelle Alia a sauté leur Ganpati Visarjan est sa fille Raha, car les deux parents s’assurent que l’un d’eux est présent avec le petit. Et Alia est restée à la maison avec leur fille Raha.