Ranbir Kapoor ne s’est pas beaucoup lié avec Deepika Padukone mais avec Kalki Koechlin à la réunion YJHD ? [Exclusive scoop]

Les photos de retrouvailles de Ranbir Kapoor et Deepika Padukone sur les 10 ans de célébration de Yeh Jawaani Hai Deewani ont fait sensation sur Internet et ont rendu les fans nostalgiques, et ils ont crié pour YJHD 2. Les photos de Deepika et Ranbir faisant la fête avec toute l’équipe YJHD étaient l’amour et seulement l’amour, et maintenant nous avons appris que Ranbir s’était davantage lié à Kalki Koechlin pendant la fête qu’à Deepika Padukone, car les photos d’eux montraient qu’ils avaient passé un moment de gala, mais le fait est que RK et KK ont eu de longues discussions, et vous savez que le sujet commun était leurs enfants.

Un initié révèle que Ranbir est extrêmement sensible et attentionné envers sa fille Raha Kapoor, qui a maintenant 6 mois, et Kalki a déjà une fille de 3 ans, Sappho, et il lui posait apparemment beaucoup de questions sur le bébé. à Kalki qui a prolongé leurs conversations, et parmi eux se trouvait un parent qui est un vétéran, et il s’agit de Karan Johar, qui a presque grandi avec des tout-petits à Yash et Roohi, et lui aussi a rejoint la conversation.

Alors que d’autres célibataires et personnes mariées comme Ayan Mukerji, Aditya Roy Kapur et Deepika Padukone étaient plus absorbées par la conversation sur le processus de réalisation du film et plus encore, elles avaient essentiellement une conversation créative, tandis que le nouveau père de la ville, Ranbir, avait une conversation en famille. et a pris beaucoup d’informations de Kalki sur la manipulation du nouveau-né. En effet, c’est tellement mignon. Raha Kapoor a six mois, et récemment nous avons aperçu la petite lorsqu’elle a visité la maison de bua Kareena Kapoor Khan pour jouer avec ses cousins ​​Taimur et Jeh avec maman Alia Bhatt. Il semble que les bébés Kapoor se lient trop bien et aient des dates de jeu et nous avons en effet hâte d’avoir un aperçu de la petite mignonne patootie Raha Kapoor.