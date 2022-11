Ranbir Kapoor ne pouvait s’empêcher de pleurer alors qu’il tenait sa fille dans ses bras pour la première fois ; Alia Bhatt aussi était émotive [Exclusive]

Ranbir Kapoor vit enfin son rêve, l’homme est devenu le père de la fille qu’il a toujours rêvée. Depuis qu’Alia Bhatt a annoncé sa grossesse, Ranbir Kapoor a ouvertement avoué vouloir une fille et il a été entendu. Hier, le 6 novembre, la princesse est arrivée dans la famille de Kapoor et Bhatt et ce fut l’un des moments les plus heureux de leur vie. Mais voici comment papa Ranbir a réagi après avoir vu sa petite princesse et l’avoir tenue dans ses bras pour la première fois. Ranbir était avec Alia lorsqu’ils se sont rendus à l’hôpital HN Reliance le matin et plus tard dans l’après-midi, Alia s’est rendue sur son Instagram et a annoncé l’arrivée de leur princesse et s’est qualifiée de parents bénis et obsédés.

Alors qu’une source proche de la famille Kapoor révèle à quel point toute la famille était en larmes de joie au moment où ils ont vu leur petite princesse. Mais Ranbir ne pouvait s’empêcher de pleurer et de s’émouvoir après avoir vu son premier-né. ” Ranbir était si heureux que nous n’avons jamais été témoins. C’était une personne totalement différente. Il est généralement cet homme calme et composé, mais sur l’ovale Arya de sa fille, il ne pouvait pas contenir son excitation, son bonheur et ses larmes. Et le Au moment où il a pris sa fille dans ses bras, il s’est mis à pleurer et en le regardant tout le monde était en larmes”.

Regardez la vidéo de Dadi Neetu Kapoor exprimant sa joie après l’arrivée de la petite fille d’Alia Bhatt- Ranbir Kapoor

Ranbir va être le meilleur père de tous les temps. Alia Bhatt et Ranbir se sont mariés en avril et après sept mois de leur mariage, ils ont accueilli l’arrivée de leur bébé. Hier soir, Neetu Kapoor a confirmé que bébé et maman Alia étaient en parfaite santé et bien. Eh bien, les fans de Raalia ont hâte d’avoir un aperçu de la petite fille.