Ranbir Kapoor ne passe pas de temps avec sa femme enceinte Alia Bhatt ; s’occupe de tournages consécutifs ; Voici pourquoi? [Exclusive]

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont agréablement surpris leurs fans après avoir annoncé leur première grossesse peu après leur mariage. Alors que leurs fans ne peuvent contenir leur enthousiasme après cette heureuse nouvelle, toute la famille Kapoor et Bhatt célèbre chaque jour cette GRANDE nouvelle. Ranbir Kapoor, qui est extrêmement heureux d’être bientôt père, n’est pas en mesure de prendre soin de sa femme enceinte et de l’actrice de Bollywood Alia Bhatt autant qu’il le souhaite.

Une source très bien placée révèle : ” Ranbir et Alia sont le couple informatique de Bollywood et nous sommes conscients que les fans meurent d’envie de connaître chaque détail de leur vie. Alors que le couple se concentre en ce moment sur ses engagements professionnels. Ranbir qui vient de terminer le long calendrier de la promotion Shamshera a commencé le tournage de son prochain film Animal avec sa co-star Rashmika Mandanna n’a pas de temps à passer avec Alia Bhatt et n’est pas en mesure de prendre soin d’elle comme il le souhaite personnellement, mais a fait sûr qu’elle obtient tout le confort”.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt vont bientôt partir en “babymoon”

La source ajoute en outre : « Alia Bhatt, qui est extrêmement heureuse en ce moment avec tous les développements positifs dans sa vie, fait la promotion de sa prochaine sortie Darlings. Le couple n’a pas pu obtenir le temps « ME », surtout après l’annonce de la grossesse. . Alors qu’ils vont bientôt finir leur travail et partir en babymoon. Ce sera une pause bien méritée pour le couple”.

Autre qui est follement amoureuse de son mari Ranbir Kapoor et vice versa a même partagé comment son mari prend soin de sa grossesse, mais a révélé qu’il ne lui faisait pas de massage des pieds et qu’il se reposait, tout allait bien. Nous sommes sacrément sûrs que Ranbir prendra cette note et sur sa lune de bébé, il exaucera également le souhait de sa femme bien-aimée. Le couple attend également la sortie de leur premier film ensemble Brahmastra qui est lié à une sortie en septembre. tandis qu’en ce moment Alia Bhatt profite de toutes les critiques positives pour sa dernière sortie Darlings pour laquelle elle est devenue productrice pour la première fois.