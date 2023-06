Ranbir Kapoor n’a pas de relations publiques ? Les internautes incrédules après que la session AMA des paparazzis de Bollywood soit devenue virale

Ranbir Kapoor est l’une des plus grandes vedettes de Bollywood. L’idole est l’une des propriétés les plus en vogue de l’industrie. Ranbir Kapoor est connu pour n’avoir aucun type de relations publiques. La seule fois où la belle star donne des interviews, c’est quand il fait la promotion de son film. En plus de cela, il ne fait que quelques interviews sélectionnées par an. Les interviews de Ranbir Kapoor ont tendance à devenir virales car les gens le voient et l’entendent moins. La star a déjà déclaré que même s’il apprécie le type d’activité que les médias sociaux apportent, il estime que cela crée une brèche dans la célébrité. Ranbir Kapoor a déclaré qu’il voudrait que les gens soient toujours curieux de lui au lieu de s’ennuyer.

Maintenant, un paparazzi de premier plan a confirmé que Ranbir Kapoor n’avait pas de relations publiques. L’un des célèbres paps de Bollywood, Manav Manglani a fait une session AMA sur Reddit où il a répondu à un certain nombre de questions. De nombreuses personnes ont déclaré qu’elles avaient du mal à croire que Ranbir Kapoor n’avait aucune sorte de relations publiques. Manav Manglani a répondu: « C’est vrai, je n’ai jamais interagi avec des relations publiques liées à RK, c’est toujours autour de sa promotion de film que nous avons tendance à rattraper fréquemment, le repos est assez organique au fur et à mesure que nous repérons sa voiture à l’aéroport. » Regarde ça…

Aujourd’hui, Manav Manglani a également mentionné que RK n’avait pas de relations publiques. Balayez pour voir d’autres médias aborder ce sujet. Pensées? par u/Glad-Ad5911 dans BollyBlindsNGossip

Ranbir Kapoor a fait la une des journaux, qu’il ait ou non un PR. Beaucoup pensent que son équipe de direction s’en occupe au lieu d’une agence distincte. Ranbir Kapoor a volé la vedette dès ses débuts avec ses films épatant les masses et les classes. Mais la star a fait un maximum de nouvelles en raison de son statut relationnel. Qu’il s’agisse de son histoire de rencontres avec Deepika Padukone, de sa liaison de longue date avec Katrina Kaif et de son mariage avec Alia Bhatt, il a fait l’actualité. Un internaute a déclaré qu’il avait utilisé les relations publiques de ses prétendues amours dans la section des commentaires. Ranbir Kapoor a Animal aligné pour une sortie le 11 août 2023. Le film de Sandeep Reddy Vanga est censé être l’un des films indiens les plus violents jamais réalisés. Le teaser est tombé il y a quelques jours.