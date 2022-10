Ranbir Kapoor montre ses abdos de planche à laver sur des photos inédites du test de look du film

Ranbir Kapoor connaît maintenant le succès grâce à Brahmastra: Part One – Shiva, le film Bollywood le plus rentable de l’année. Pour la première fois, le couple réel Ranbir et Alia Bhatt apparaît dans un film d’Ayan Mukerji. La mère de Ranbir, la star Neetu Kapoor, a publié quelques-unes de ses photos torse nu inédites de son test de look pour le film en Bulgarie quelques jours après sa sortie.

Kunal Gir, entraîneur personnel et consultant en style de vie de Ranbir, a d’abord publié les images. Ils présentent un Ranbir torse nu portant un jean taille basse, ses abdominaux en six pack commandant toute l’attention.





Pendant ce temps, dans une interview avec Bollywood Bubble, Ranbir Kapoor a déclaré qu’il tolérait les habitudes de sommeil d’Alia Bhatt. Il a révélé que l’actrice de Brahmastra bougeait en diagonale pendant son sommeil et lui laissait très peu d’espace.

Il a déclaré: “Sa tête est quelque part, ses jambes sont quelque part, et finalement, je suis au coin du lit, j’ai vraiment du mal avec ça.” Alors qu’Alia a révélé ce qu’elle aime chez Ranbir et a dit qu’elle aimait son silence. Cependant, en même temps, elle veut qu’elle réagisse.

Pendant ce temps, fin septembre lors de l’événement FICCI Frames Fast Track 2022, Karan Johar a déclaré que le multivers Brahmastra avait été accepté par le public, ce qui a ouvert la voie aux deux prochaines parties de la trilogie.

Le réalisateur avait alors déclaré: “Nous ne regardions pas le nombre de chiffres. Nous voulions que les gens acceptent ce monde car il y a tellement plus à venir. Au moment où ce film est accepté, alors si le film fait Rs. 200 cr, Rs . 250 cr ou Rs. 300 cr, tout cela est génial et les chiffres sont très importants, mais pour nous, le plus important est que nous puissions faire la partie 2 et la partie 3. Quand nous savions que nous étions à la maison pour ces décisions importantes pour Brahmastra, c’était tout. Vous ne faites la partie 2 que lorsque la partie 1 est aimée et acceptée et c’est ce qui s’est passé.

Pour les non-initiés, Brahmastra, qui mettait en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux de Shiva et Isha respectivement, est sorti en salles le 9 septembre. Après un troisième week-end fantastique au box-office, le film a rapporté Rs 23 crore net à travers l’Inde. entre vendredi et dimanche, selon un rapport du Hindustan Times.