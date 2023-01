Ranbir Kapoor, la nouvelle affiche de Shraddha Kapoor-vedette dévoilée, la bande-annonce sortira à cette date

Depuis la vidéo d’annonce du titre le mois dernier, le public attend de voir plus de la chimie grésillante de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor dans Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. Les fans des deux stars avaient demandé aux créateurs de publier la bande-annonce sur les réseaux sociaux tous les jours et il semble que leurs prières aient enfin été exaucées.

Jeudi, Shraddha a partagé sur son Instagram qu’elle avait regardé la bande-annonce et qu’elle avait hâte de partager la même chose avec tout le monde. Et vendredi, l’actrice a dévoilé la nouvelle affiche de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar et a partagé que la bande-annonce sortira le lundi 23 janvier.

La nouvelle affiche impertinente et colorée donne vie au monde du film, qui est très coloré, amusant et plein de vie. Partageant la même chose, Shraddha a écrit sur son Instagram, “Les objets sur la photo ne sont pas aussi proches qu’ils le paraissent #TuJhoothiMainMakkaar bande-annonce le 23 janvier à 13 heures.”





Il a déjà été annoncé que la bande-annonce de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar sera jointe à Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et l’acteur vedette de John Abraham Pathaan, qui sortira dans le monde entier le 25 janvier. La vedette de Ranbir et Shraddha est distribuée dans le monde entier par Yash Raj Films , qui produisent et distribuent également Pathaan.

Outre les deux protagonistes principaux, le prochain film met également en vedette Dimple Kapadia, le comédien de stand-up Anubhav Bassi et le producteur Boney Kapoor à ses débuts d’acteur. Réalisé par Luv Ranjan de Pyaar Ka Punchnama et Sonu Ke Titu Ki Sweety, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est une sortie festive et sortira dans les salles du monde entier à l’occasion de Holi le 8 mars. Le film est produit par Luv Ranjan et Ankur de Luv Films. Garg et présenté par Gulshan Kumar et Bhushan Kumar de T-Series.

