Ranbir Kapoor, la dernière publicité d’Alia Bhatt sur l’acier suscite des réactions mitigées ; quiz des fans, “Le mariage et la grossesse ont effacé toute sa mémoire?”

Ranbir Kapoor et Alia Bhat’L’histoire d’amour n’est rien de moins qu’un rêve. Les deux stars sont tombées amoureuses en tournant pour Brahmastra et depuis sont inséparables. Ils se sont mariés le 14 avril 2022. Et en juin, le couple a annoncé sa grossesse. Alia Bhatt a partagé une photo sur son compte Instagram et a annoncé que leur petit était en route. Depuis lors, les fans de Ralia attendent désespérément la bonne nouvelle. Alors que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt attendent l’arrivée de leur bébé, elles ont également hâte de déménager dans leur nouvelle maison. La dernière publicité mettant en vedette les deux est tout à ce sujet.

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt figuraient ensemble dans une nouvelle publicité. C’est endosser une marque d’acier. La publicité commence par Alia Bhatt montrant le croquis de leur nouvelle maison à Ranbir Kapoor, puis le beau gosse parle des avantages d’utiliser les barres d’acier de ladite marque. Leur douceur est adorable dans la publicité, mais on ne peut pas ne pas remarquer la jolie bosse de bébé d’Alia Bhatt. Bien qu’elle porte une chemise bleue ample, la bosse de bébé est visible. Les fans jaillissent également de son éclat de grossesse. Cependant, cette publicité a également rappelé aux internautes une ancienne mettant en scène les deux stars. L’ancienne publicité avait Alia Bhatt racontant tous les avantages de l’utilisation des barres d’acier de ladite marque. Partageant les deux publicités, un utilisateur a écrit : “Alia se demande ce qui est unique à propos de Rungta Steel, comme si le mariage et la grossesse avaient complètement effacé toute sa mémoire.” Beaucoup d’autres l’ont trollé aussi.

Découvrez les tweets ci-dessous :

3/8 leur nouvelle maison. Maintenant, Ranbir présente une boîte exquise à Alia qui contient en fait un morceau de barre Rungta Steel TMT comme si elle était en platine. Alia se demande ce qu’il y a d’unique à Rungta Steel, comme si le mariage et la grossesse avaient complètement effacé toute sa mémoire 🙂 Karthik ?? (@beastoftraal) 8 octobre 2022

Oui, il est très crédible qu’un couple discute de barres d’acier et ait également une barre d’acier réelle à la maison pour référence pic.twitter.com/rllLXN2P0w Soukhada (@appadappajappa) 7 octobre 2022

Dans la vraie vie, la plupart des femmes frapperaient leurs maris avec la même barre d’acier s’il partageait un tel gyaan romantiquement inopportun https://t.co/OtKl7UhBi7 Pravin Sathé ?? (@pravinssathe) 7 octobre 2022

Le moment de la publicité ne peut pas être meilleur que cela car il y a seulement quelques jours, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont été ravis de vérifier les travaux de construction de leur nouvelle maison. Leur nouvelle maison est située à Pali Hill à Bandra. Il s’agirait de la nouvelle propriété construite sur le bungalow de Krishna Raj qui appartenait aux Kapoors. Les deux stars se sont mariées au domicile de Ranbir Kapoor dans le bâtiment Vastu situé à Bandra.