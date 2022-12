Ranbir Kapoor, Kareena Kapoor Khan et plus: Vérifiez les diplômes de Kapoor khandaan

Le dernier buzz est que Shah Rukh Khan fera la promotion de Pathaan lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Cette nouvelle a été révélée par l’un de ses fan clubs. Nous devons voir s’il fait partie de l’équipe de télédiffusion ou s’il est réellement présent au Qatar pour la finale. Deepika Padukone s’y rendra pour dévoiler le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. C’est un immense honneur pour toute célébrité indienne. Nous devons voir si Shah Rukh Khan est également là avec elle au stade. L’Argentine a scellé une place en finale avec l’équipe battant la Croatie en demi-finale. L’autre finaliste n’a pas encore été déclaré.

Il semble que Shah Rukh Khan rejoindra l’équipe de télédiffusion pré-finale. Il s’entretiendra avec Wayne Rooney, Sol Campbell et Gilberto Silva. Dans le clip, on peut le voir tester leurs connaissances. Il y a un buzz que les promotions de Pathaan seront assez limitées. Shah Rukh Khan et Deepika Padukone prévoient de ne pas donner d’interviews. Cela serait dû à la négativité autour de l’actrice après l’incident de JNU.

Pathaan est un artiste d’action somptueusement monté créé par Siddharth Anand. Le film a été tourné dans des lieux exotiques et a un casting formidable de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. Il va également avoir une énorme sortie en Inde et à l’étranger. Les fans sont ravis car Shah Rukh Khan fera son retour sur les écrans après quatre longues années. La superstar aurait reçu un énorme paquet de Rs 100 crores pour le film.