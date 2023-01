Ranbir Kapoor jette le téléphone portable d’un fan après qu’il essaie continuellement de prendre une photo ; les internautes crient à son arrogance [Watch Video]

La dernière vidéo de Ranbir Kapoor devient virale où l’un des fans masculins essaie de cliquer sur un selfie avec lui, ce qui laisse Ranbir un peu contrarié, il demande au fan de lui montrer le fan et il jette son téléphone laissant les fans et les paparazzi surpris par son comportement soudain et indésirable. Ranbir Kapoor est appelé pour son arrogance et les internautes critiquent fortement l’acteur de Brahmastra pour sa grossièreté et qualifient cela d’acte éhonté. Et beaucoup ont même demandé à sa femme et actrice de Bollywood Alia Bhatt d’intervenir et de lui apprendre les bonnes manières. Eh bien assez hilarant cependant.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor jetant un téléphone portable de son fan qui essaie de cliquer sur des selfies avec lui

Mais attendez, il semble y avoir contre cette vidéo et les fans de Ranbir Kapoor affirment que cela doit être un acte si l’acteur tel qu’il est connu est l’acteur le plus calme lorsqu’il s’agit de traiter avec ses fans.