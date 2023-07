Ranbir Kapoor félicite adorablement un papa d’être père; lui demande de montrer la photo du bébé plus tard ; les fans l’appellent la célébrité la plus authentique

Ranbir Kapoor est en train de gagner des cœurs et comment avec son adorable geste envers un papa après avoir appris qu’il est devenu père. Ranbir Kapoor est un exemple classique de la façon dont la paternité rend un homme docile. L’acteur de Brahmastra a été repéré dans la ville par les paparazzi, où l’un des photographes l’a informé qu’il était devenu père et il l’a joyeusement félicité en tendant la main pour une poignée de main, et plus tard, il a dit au papa de montrer la photo du bébé plus tard. Les fans sont impressionnés par ce doux geste de RK et l’appellent la célébrité la plus authentique de l’industrie. Lors de la naissance de Raha, Ranbir avait spécialement invité tous les photographes et montré la photo de sa fille et les avait insistés pour ne pas la cliquer et ne pas révéler sa photo dans les médias.

Regardez la vidéo de Ranbir Kapoor souhaitant joyeusement à un photographe de devenir père, dit les fans, la paternité lui a donné un vrai bonheur.

Les fans et les internautes sont impressionnés par Ranbir Kapoor et ont laissé tomber leur cœur pour la star des animaux. Un utilisateur a déclaré: « Il est gentil, Pure Soul, pta nahi isko kyu log troll krte hai ». Un utilisateur a commenté: « Il félicite un papa d’être père. Les gens ne peuvent même pas lire avant de commenter ».

Ranbir Kapoor, qui a embrassé la paternité l’année dernière au mois de novembre, ne manque jamais une occasion de parler de sa petite fille, Raha Kapoor. De révéler comment il la fait roter et comment c’était la plus grande réussite de sa vie, d’appeler le sourire de sa fille Raha le plus beau sourire de tous les temps et d’affirmer qu’il lui brise le cœur, ce père, RK, est en effet adorable, et comment

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont le couple le plus adorable de la ville de clinquant et ils sont extrêmement amicaux envers les paparazzi et sont donc également le couple préféré des papz.