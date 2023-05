Ranbir Kapoor fait allusion à la suite de Yeh Jawaani Hai Deewani avec Deepika Padukone; des chauves-souris pour de nouveaux talents à Bollywood « confus »

Ranbir Kapoor est connu pour dire ce qu’il pense. Il ne donne pas trop d’interviews mais quand il le fait, toutes ses interviews deviennent virales. Les fans de Yeh Jawaani Hai Deewani ont toujours voulu une suite au film. Tous les personnages principaux Naina (Deepika Padukone), Bunny/Kabir (Ranbir Kapoor), Aditi (Kalki Koechlin) et Avi (Aditya Roy Kapur) ont leur propre base de fans. Il semble qu’Ayan Mukerji avait une histoire en place mais s’est occupée de Brahmastra. Il a dit que cela arriverait 10 ans après l’histoire originale.

RANBIR KAPOOR SUR LA SUITE DE YJHD

Lors d’une session de chat virtuel, on a demandé à Ranbir Kapoor quel film, selon lui, ferait une bonne suite autre que Brahmastra. Il a dit que ce serait Yeh Jawaani Hai Deewani. Il a dit qu’Ayan Mukerji avait une bonne histoire en tête. Mais il semble qu’il ait commencé à travailler sur Brahmastra. Ranbir Kapoor aurait déclaré: « Mais ne dites jamais jamais. Il pourrait y arriver après quelques années. » Il a dit que le film se déroulerait 10 ans à l’avance et que les fans verraient où en sont les personnages principaux dans leur vie.

RANBIR KAPOOR APPELLE BOLLYWOOD CONFUS

Le dernier film de Ranbir Kapoor, Tu Jhooti Main Makkaar, a été un succès retentissant au box-office. Il a fait plus de Rs 150 crores. Il a dit que l’industrie cinématographique hindi avait en quelque sorte perdu le contact avec son public cible. Il a dit que Bollywood était trop confus et influencé par la culture occidentale. Ranbir Kapoor a déclaré que la tendance à faire des remakes / suites s’est propagée, et c’était un signe d’être influencé par Bollywood. La jeune superstar a déclaré qu’il était important de donner une chance à de nouveaux acteurs, réalisateurs et conteurs. Il a déclaré que l’afflux de nouvelles personnes apporterait un contenu plus frais à la table. Ranbir Kapoor aurait déclaré: « Je pense qu’il est en fait très important de leur donner (une opportunité) car c’est à ce moment-là que le changement se produit. C’est à ce moment-là que de nouveaux esprits arrivent et que de nouvelles histoires sont racontées, alors j’espère que cela se produira. »

Ranbir Kapoor sera ensuite vu sur Animal réalisé par Sandeep Reddy Vanga. Il va se heurter à Gadar. Animal met également en vedette Anil Kapoor, Bobby Deol et Rashmika Mandanna en tête. Il est censé être sur les lignes de Parrain.