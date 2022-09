Ranbir Kapoor et Neetu Kapoor assistent au visarjan de Ganpati ; les internautes disent, ‘Chapal pehan kar puja kaun karta hain’ [WATCH]

Ranbir Kapoor et Alia Bhat préparent maintenant la sortie de leur film Brahmastra. Ils sont sur leurs gardes et font de leur mieux pour promouvoir le film. Comme Shamshera, il y a aussi un buzz négatif autour de Brahmastra. Les internautes appellent au boycott du film sur les réseaux sociaux. Maintenant, tous les yeux sont tournés vers la libération de Brahmastra qui aura lieu le 9 septembre. Mais avant cela, Ranbir Kapoor a participé aux célébrations de Ganpati. C’est une tradition que chaque année le festival Ganpati soit célébré aux studios RK.

Ranbir Kapoor-Neetu Kapoor se fait troller

Cette année, les célébrations étaient beaucoup plus modestes. La famille Kapoor a vendu RK Studios mais ils ont gardé intacte la tradition d’accueillir Lord Ganesha chez eux. Auparavant, des frères comme Rishi Kapoor, Randhir Kapoor et Rajeev Kapoor avaient l’habitude de participer à la cérémonie du visarjan Ganpati. Ranbir Kapoor en faisait également partie. Cette année, nous avons vu Ranbir Kapoor et Neetu Kapoor participer à Ganpati visarjan. Ils ont été aperçus en train de faire la puja de Lord Ganesha avant de dire leur dernier adieu pour cette année. Cependant, les internautes les ont suivis. Beaucoup ont demandé pourquoi les stars portaient des chaussures et ont qualifié cela d’irrespect envers le tout-puissant. Découvrez la vidéo et les commentaires ci-dessous :

Tout sur Ranbir Kapoor et Brahmastra d’Alia Bhatt

Le film réalisé par Ayan Mukerji verra enfin le jour le 9 septembre. Il est en préparation depuis plus de quatre ans maintenant. Il met également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy. Shah Rukh Khan a également fait une apparition dans le film. Bien qu’il y ait une tendance BoycottBrahmastra, il y a pas mal de fans qui sont ravis que le drame fantastique arrive sur les écrans. Il aurait été réalisé avec le budget massif de Rs 400 crores.