Ranbir Kapoor et Ananya Panday s’associent pour une publicité, les internautes exigent de les “mettre dans un film”

Le couple réel Ranbir Kapoor et Alia Bhatt a prouvé leur chimie à l’écran avec leur dernier blockbuster Brahmastra. Cependant, les internautes attendent maintenant avec impatience une nouvelle paire de Kapoor avec Ananya Panday. Récemment, les deux acteurs se sont réunis pour une publicité de vêtements, et la sortie a été acceptée par le public.

Dans la publicité, Kapoor et Panday ont présenté leur chimie grésillante et ils ont capturé l’écran avec leur plus grande conviction. Même l’écart d’âge entre l’artiste ne harcelait pas les visuels. Regardons la vidéo et voyons par nous-mêmes.

Voir la vidéo







Dès que l’actrice de Gehraiyaan a partagé la vidéo, ses abonnés et d’autres internautes ont partagé leurs réactions à l’annonce. Un utilisateur a écrit : “Ils ont l’air bien… peut-être que quelqu’un peut faire une comédie romantique avec eux.” Un autre utilisateur a écrit : “Je n’aurais jamais pensé que vous alliez aussi bien ensemble.” Un internaute a écrit : “Regarde comme ils sont beaux…” Un autre internaute a écrit : “Bonne alchimie, j’aime beaucoup.” L’un des internautes a ajouté : “Je vous ai adoré tous les deux à l’écran.”

Sur le front du travail, Ranbir a frappé un coup de circuit avec le réalisateur Brahmastra d’Ayan Mukerji. De l’autre côté, le drame sportif très attendu d’Ananya, Liger, a lamentablement échoué au box-office.

Récemment, le directeur de Liger, Puri Jagannadh s’adressait à Chiranjeevi lors d’une session Instagram Live, et là, il a félicité la star vétéran pour le succès de son dernier GodFather. Puri a déclaré: “Le succès apporte beaucoup d’énergie et toute cette énergie s’en va avec l’échec. Dans le succès, nous nous sentons comme un génie et dans l’échec, nous nous sentons comme un imbécile. Ceux qui ont cru en nous quand les films ont fonctionné, tourneront également sur nous quand les films échouent.”

LIS: Le réalisateur de Liger, Puri Jagannadh, brise le silence sur l’échec de la vedette de Vijay Deverakonda, dit “nous ne pouvons pas pleurer…”



Le cinéaste a résumé son sentiment sur l’échec de Liger et a déclaré: “J’ai travaillé sur Liger pendant trois ans et j’ai aimé faire ce film avec des acteurs et construire de beaux décors, j’ai tourné avec Mike Tyson. Mais, ça a échoué. Mais pour ça, on peut ‘ Je n’en pleurerai pas pendant les trois prochaines années. Si je regarde en arrière, les jours où j’étais plus heureux sont plus nombreux que les jours où j’étais triste. Ananya sera ensuite vue avec Ayushmann Khurran dans Dream Girl 2.