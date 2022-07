Ranbir Kapoor et Alia Bhatt veulent un fils ou une fille ? La star de Shamshera dit : “Mujhe toh…”

Ranbir Kapoor est sacrément excité de devenir père et dans chaque interview, son enthousiasme se reflète, il ne laisse jamais une chance de parler de la grossesse de sa femme Alia Bhatt et de parler de bébé. Alors que l’acteur de Shamshera était présent dans l’émission Star Parivaar pour promouvoir son film aux côtés d’acteurs de télévision populaires comme Rupali Ganguly et bien d’autres, il a exprimé son désir de vouloir une fille. Oui! Dans la vidéo, nous pouvons voir Ranbir prendre des conseils parentaux de la célèbre Anupamaa Rupali Ganguly et lui dire : ” Muje to beti hi chahie “. Il est si adorable!

Alia Bhatt veut deux petits garçons

Alors que nous nous demandons si ce désir obtiendra l’approbation de la femme Alia Bhatt car elle avait une fois exprimé qu’elle voulait avoir deux garçons. Alia Bhatt a admis son obsession pour les bébés garçons et a révélé qu’elle aussi s’attend à avoir deux garçons dans sa vie. Tout à fait comme Kareena Kapoor Khan. Non? Alia Bhatt a annoncé la nouvelle de sa grossesse le 27 juin, et ses fans et les membres de sa famille ont comblé l’amour et les bénédictions de l’actrice. Cependant, elle a été malmenée par les internautes et beaucoup se sont demandé s’il s’agissait d’un gadget promotionnel pour Brahmastra.

En parlant du même Ranbir dans une interaction, les trolls ont fermé les trolls et ont dit : « Alia et moi, en tant que couple marié, nous pensions qu’il serait juste de dire au monde, parce que nous sentions que c’était le bon moment. Nous voulions juste partager la joie et la nouvelle avec le monde et il n’y avait pas d’autre pensée à cela.” On a même demandé à Ranbir si Alia devra sacrifier sa carrière car elle deviendra bientôt mère et ce sera un défi pour elle, ce à quoi l’acteur a répondu : “Alia est une star très occupée dans l’industrie cinématographique, et je ne le ferais pas”. Je ne veux pas qu’elle sacrifie ses rêves parce qu’elle a un enfant. Nous devons donc planifier quelque part une vie équilibrée où nous pouvons tous les deux profiter de notre vie personnelle et de notre vie professionnelle”. Cet homme se fixe des objectifs solides pour son mari et comment.