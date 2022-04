« Ranbir Kapoor » et « Alia Bhatt » se sont mariés à la bengali à Kolkata, grâce aux fans

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont gardé leurs festivités de mariage privées et plutôt discrètes, alors naturellement, les fans ont tout fait pour prendre les choses en main. Après que certains d’entre eux aient commencé à signer une pétition en ligne exhortant le couple à révéler les détails de leur mariage aux médias et aux paparazzi, certains fans de Kolkata ont poussé les choses un cran plus haut. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux où « Ranbir » et « Alia » peuvent être vus se marier dans le style bengali traditionnel. Les Ranbir et Alia en question sont des mannequins grandeur nature. Le mannequin Alia est vêtu d’un sari rouge tandis que celui de Ranbir porte un ensemble jaune. Le tout était complet avec des fans tous habillés en tenue de fête bengali traditionnelle et, apparemment, un prêtre menant les rituels du mariage.

Certains fans pensaient que c’était une affaire plutôt cool, tandis que d’autres étaient un peu… confus.

Plus tôt, certains fans ont lancé une pétition Change.org qui disait: « Bien qu’ils aient tous les deux publiquement exprimé leur amour l’un pour l’autre à plusieurs reprises, ils ont gardé le secret sur le mariage. Cela nous a tellement déçus. Nous souhaitons respecter leur vie privée. Mais pour l’amour de leurs fans, je leur demanderais de révéler les détails des festivités de mariage, les tenues de chaque jour aux paparazzis afin que cela atteigne leurs millions de fans. Cela nous donnera tellement de joie, d’espoir et de bonheur ! » Intitulée « Ranbir-Alia, veuillez partager les mises à jour de votre mariage avec les médias et les paps – Viral Bhayani, PinkVilla », la pétition a été lancée par un certain Prakshi Saha.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés le 14 avril à la résidence Vastu de Ranbir. De nouveaux aperçus du grand événement sont partagés par les membres de la famille des mariés depuis la fin du mariage. Récemment, la sœur d’Alia Bhatt, Pooja Bhatt, s’est rendue sur Instagram et a offert aux fans de Ralia une belle photo de Mahesh Bhatt partageant un câlin avec son gendre Ranbir.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.